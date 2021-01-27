«Севилья» — «Валенсия», «Аталанта» — «Лацио» и другие матчи. Что смотреть 27 января

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 27 января.

На что ставить в футболе 27 января

Пять матчей пройдут в АПЛ. «МЮ» дома примет аутсайдера – «Шеффилд Юнайтед», интересная встреча между «Эвертоном» и «Лестером». Кроме того, «Челси» уже без Лэмпарда сыграет с «Вулверхэмптоном», «Бёрнли» — с «Астон Виллой», а «Брайтон» — с «Фулхэмом».

«Севилья» — «Валенсия». Прогноз: Ракитич и Хесус Навас выбьют Черышева из Кубка Испании В шести предыдущих очных встречах забивалось не более двух мячей.

В Испании и Италии пройдут встречи Кубка. На Пиренеях нас ждёт интересное противостояние «Севильи» и «Валенсии», а на Апеннинах Алексей Миранчук и его «Аталанта» сыграют с «Лацио». Будет интересно! Ждём, что Гасперини даст шанс россиянину.

Ещё один матч запланирован во французской Лиге 1: «Лорьян» сыграет с «Дижоном».

На что ставить в хоккее 27 января

В КХЛ 6 матчей. Выделяем московское дерби «Динамо» — ЦСКА. Кроме того, «Локомотив» примет «Куньлунь», минское «Динамо» сыграет с «Торпедо», «Йокерит» — с «Сочи», СКА – с «Северсталью», а рижское «Динамо» — с «Авангардом».

В НХЛ в ночь на четверг две игры: «Нэшвилл» — «Чикаго» и «Ванкувер» — «Оттава».

«Динамо» — ЦСКА. Прогноз: Крикунов и Никитин порадуют зрителей московского дерби Теперь арены в Москве можно заполнять на 50%, с атмосферой проблем не возникнет.

На что ещё ставить 27 января

В баскетбольной Евролиге ЦСКА после двух неудач едет в Берлин в гости к «Альбе». Важный матч в Еврокубке для «Локомотива-Кубань», нужно обыгрывать «Партизан», или с мечтами о выходе в плей-офф можно будет попрощаться. Непростой матч и у «Уникса» — казанцы едут в гости в Черногорию, к клубу «Морнар».

В женской волейбольной Суперлиге «Минчанка» сразится с «Уралочкой».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!