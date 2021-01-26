«Динамо» — ЦСКА. Прогноз: Крикунов и Никитин порадуют зрителей московского дерби

Теперь арены в Москве можно заполнять на 50%, с атмосферой проблем не возникнет.

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.18, успех «Динамо» идёт за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА 27 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА 27 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.05. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА Москва (27.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина осталось чуть больше месяца. Интриг осталось не так много: победители конференций фактически определены, имена неудачников известны. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада.

«Барселона» — «Зенит». Прогноз: ЦСКА не дождётся помощи от клуба из Санкт-Петербурга Сине-гранатовые вышли на первое место в Евролиге. И сразятся с лучшей защитой турнира.

На среду, 27 января, запланировано шесть матчей. На общем фоне выделяется московское дерби. «Динамо» на «ВТБ Арене» сразится с ЦСКА, начало — в 19:30 мск. Это четвёртая — и последняя — очная встреча в «регулярке». Соперники выступают в полном соответствии с изначальными ожиданиями.

Красно-синие уверенно движутся к первой строчке Западной конференции. «Локомотив» не смог развить успех, СКА слишком нестабилен. В результате к середине января всё стало понятно: 75 очков, ближайший преследователь отстаёт на восемь пунктов. При двухочковой системе это солидная фора.

Тренерский штаб проверяет в боевых условиях молодых хоккеистов, исправно предоставляя им заметное игровое время. Получается вполне неплохо. За январь набежало всего три поражения, одно из которых — в серии буллитов (1:2 Б с «Автомобилистом»). Также уступили «Локомотиву» (0:3) и «Йокериту» (1:3).

«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз: очередной провал Артеты. Но с доминированием За девять домашних игр в АПЛ «святые» одержали пять побед, все всухую.

После неудачи с «джокерами» на лёд не выходили, получив 3,5 дня на восстановление. Там всё получилось на тоненького: в дебюте третьего периода при равном счёте Богдан Киселевич получил «5+20» за удар клюшкой. Отбились, тут же удалились ещё. Сил не хватило — пропустили вторую шайбу, а вскоре пришла третья.

У «Динамо» положение тоже комфортное. Четвёртое место Запада, хорошие шансы на преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина. До «Локомотива» всего три очка, зато все остальные отстают как минимум на восемь. У «Йокерита», правда, четыре встречи в запасе, но финны в последнее время действуют неровно.

Бело-голубые продолжают удивительную серию. С 9 января по 3 февраля они играют исключительно в родных стенах. Пока получается недурно — четыре победы в основное время при двух поражениях. Одно из них в серии буллитов от «Сибири» (3:4 Б), другое — от «Барыса» (0:2). Там великолепен оказался Хенрик Карлсон, оформивший шат-аут с 40 бросков.

«Автомобилист» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Плотников сохранят 3-е место на Востоке «Автомобилист» очень нестабилен, а у «Металлурга» шесть побед в основное время в семи матчах 2021 года.

В нынешнем сезоне соперники пересеклись уже трижды. Во всех случаях доходило до снятия вратаря, а побеждал неизменно хозяин льда. Дважды это был ЦСКА (2:0 и 2:1 в октябре), один раз — «Динамо» (4:3). А вот до овертайма не добирались очень давно, хотя без нервных концовок редко обходятся.

Вот уже 10 очных встреч команды укладываются в 60 минут. В принципе, можно рискнуть и проверить лобовую ничью 4.05, предпосылки для ловли высокого коэффициента имеются Альтернатива — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90. Обе стороны чувствуют себя довольно комфортно и могут позволить действовать смелее обычного. Благо что в Москве теперь можно заполнять до 50% арен, то есть атмосфера ожидается что надо.

Ждём довольно бодрого хоккея и чего-то в духе 2:2 или 3:2. Соперники отдыхали с 23 января, а потому проблем со свежестью и уровнем движения возникнуть не должно. А забивать тут есть кому.

«Динамо» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 27 января 2021 года

Соперники чувствуют себя уверенно: ЦСКА почти обеспечил первое место на Западе, «Динамо» входит в топ-4 с неплохим отрывом. В последнее время очные встречи исправно получаются упорными и доходят до снятия вратаря. Обе команды отдыхали с 23 января, так что ждём хороших скоростей и достойной результативности.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90