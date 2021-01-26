«Динамо» — ЦСКА. Прогноз: Крикунов и Никитин порадуют зрителей московского дерби

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.18, успех «Динамо» идёт за 2.90.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА 27 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА 27 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.05. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА Москва (27.01.2021)
Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Время собирать камни, до Кубка Гагарина осталось чуть больше месяца. Интриг осталось не так много: победители конференций фактически определены, имена неудачников известны. Борьба продолжается разве что за восьмую строчку Запада.
На среду, 27 января, запланировано шесть матчей. На общем фоне выделяется московское дерби. «Динамо» на «ВТБ Арене» сразится с ЦСКА, начало — в 19:30 мск. Это четвёртая — и последняя — очная встреча в «регулярке». Соперники выступают в полном соответствии с изначальными ожиданиями.
Красно-синие уверенно движутся к первой строчке Западной конференции. «Локомотив» не смог развить успех, СКА слишком нестабилен. В результате к середине января всё стало понятно: 75 очков, ближайший преследователь отстаёт на восемь пунктов. При двухочковой системе это солидная фора.
Тренерский штаб проверяет в боевых условиях молодых хоккеистов, исправно предоставляя им заметное игровое время. Получается вполне неплохо. За январь набежало всего три поражения, одно из которых — в серии буллитов (1:2 Б с «Автомобилистом»). Также уступили «Локомотиву» (0:3) и «Йокериту» (1:3).
После неудачи с «джокерами» на лёд не выходили, получив 3,5 дня на восстановление. Там всё получилось на тоненького: в дебюте третьего периода при равном счёте Богдан Киселевич получил «5+20» за удар клюшкой. Отбились, тут же удалились ещё. Сил не хватило — пропустили вторую шайбу, а вскоре пришла третья.
У «Динамо» положение тоже комфортное. Четвёртое место Запада, хорошие шансы на преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина. До «Локомотива» всего три очка, зато все остальные отстают как минимум на восемь. У «Йокерита», правда, четыре встречи в запасе, но финны в последнее время действуют неровно.
Бело-голубые продолжают удивительную серию. С 9 января по 3 февраля они играют исключительно в родных стенах. Пока получается недурно — четыре победы в основное время при двух поражениях. Одно из них в серии буллитов от «Сибири» (3:4 Б), другое — от «Барыса» (0:2). Там великолепен оказался Хенрик Карлсон, оформивший шат-аут с 40 бросков.
В нынешнем сезоне соперники пересеклись уже трижды. Во всех случаях доходило до снятия вратаря, а побеждал неизменно хозяин льда. Дважды это был ЦСКА (2:0 и 2:1 в октябре), один раз — «Динамо» (4:3). А вот до овертайма не добирались очень давно, хотя без нервных концовок редко обходятся.
Вот уже 10 очных встреч команды укладываются в 60 минут. В принципе, можно рискнуть и проверить лобовую ничью 4.05, предпосылки для ловли высокого коэффициента имеются Альтернатива — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90. Обе стороны чувствуют себя довольно комфортно и могут позволить действовать смелее обычного. Благо что в Москве теперь можно заполнять до 50% арен, то есть атмосфера ожидается что надо.
Ждём довольно бодрого хоккея и чего-то в духе 2:2 или 3:2. Соперники отдыхали с 23 января, а потому проблем со свежестью и уровнем движения возникнуть не должно. А забивать тут есть кому.
«Динамо» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 27 января 2021 года
Соперники чувствуют себя уверенно: ЦСКА почти обеспечил первое место на Западе, «Динамо» входит в топ-4 с неплохим отрывом. В последнее время очные встречи исправно получаются упорными и доходят до снятия вратаря. Обе команды отдыхали с 23 января, так что ждём хороших скоростей и достойной результативности.
Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90
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