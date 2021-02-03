«Тампа» — «Детройт». Прогноз: Василевский и Сергачёв продолжат удивительную серию в НХЛ

«Лайтнинг» выиграли 14 предыдущих матчей с «Детройтом» на своём льду. Все — в основное время.

4 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз». Начало встречи — в 1:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 1.55, успех «Детройта» идёт за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа» — «Детройт» 4 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа» — «Детройт» 4 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.30. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз»: прогноз и анализ матча НХЛ (4.02.2021)

НХЛ постепенно набирает обороты. Дату возобновления и формат обсуждали долго, зато дальше началось веселье. Участники поделены на четыре дивизиона, в регулярном чемпионате играют строго между собой. Больше того — два стартовых раунда Кубка Стэнли также пройдут внутри дивизионов.

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На четверг, 4 февраля, запланированы лишь два матча. Наиболее ранний стартует в 1:30 мск. «Тампа-Бэй Лайтнинг» на «Амали-Арене» сразится с «Детройт Ред Уингз». Имя фаворита вопросов не вызывает. Ещё бы — действующий обладатель Кубка Стэнли против худшего клуба лиги по итогам минувшего сезона.

Расклады практически не изменились. «Крылья» немного добавили, но о плей-офф речи не идёт. Результаты по-прежнему слабые. За 10 поединков выиграли в основное время всего однажды, когда забросили «Каролине» четыре шайбы с 21 броска (4:2). А ещё в овертайме одолели «Коламбус» (3:2).

Всё остальное — поражения. Шесть в основное время, два в овертаймах. С шестью очками подопечные Джеффа Блэшила, естественно, занимают чистое последнее место в Центральном дивизионе. Результативность просто кошмарная — 20 шайб, то есть ровно по две штуки в среднем за час. По меркам НХЛ слёзы.

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«Молнии» неплохо справляются даже без Никиты Кучерова, который перенёс операцию и по-прежнему находится в долгосрочном списке травмированных. 11 баллов в семи матчах, однозначно провалили только вторую игру с «Коламбусом» (2:5). Много ошибались на ровном месте, а Андрей Василевский не выручил.

В остальном дела идут хорошо. На днях дважды разобрались в родных стенах с довольно крепким «Нэшвиллом» — 4:3 и 5:2. Трижды реализовали лишнего, а Стивен Стэмкос оба раза добавлял к голу результативную передачу. От перелётов были избавлены, 1,5 дня на восстановление имели. Хорошие исходные данные.

Разница в уровне исполнителей колоссальна, потому линия букмекеров вопросов не вызывает. «Тампа» вряд ли станет выпрыгивать из штанов и гнаться за крупным счётом. Ей больше по душе взрываться на непродолжительные отрезки, забивать по две-три шайбы за считанное количество минут. И с чистой совестью выключаться.

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Статистика очных встреч также не сулит «Детройту» ничего хорошо. На своём льду «Лайтнинг» выиграли в 14 предыдущих случаях! Всякий раз справлялись в основное время. Больше того — вот уже пять игр кряду «Ред Уингз» забивают строго по одной-две шайбы. Потому не видим смысла мудрить.

П1 за 1.55 — хороший вариант для экспресса. Мы бы выбирали между Ф1 (-1.5) за 1.84 и ИТМ 2 шайбы «Детройта» за 2.02. Ставка посмелее — П1 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.37. Она заходила в пяти предыдущих случаях, когда «молнии» играли на своём льду.

«Тампа» — «Детройт»: прогноз и ставка на матч НХЛ 4 февраля 2021 года

Разница в уровне исполнителей колоссальна. В гостях «Тампа» склонна валять дурака, но на своём льду играет серьёзнее. Достаточно сказать, что она побеждает «Детройт» в основное время на протяжении 14 домашних матчей. Для НХЛ это сумасшедшие цифры. Больше того — в пяти последних случаях «крылья» забивали не больше двух раз. Вот и возьмём индивидуальный низ аутсайдера.

Ставка: ИТМ 2 шайбы «Детройта» за 2.02.