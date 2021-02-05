С документами Кокорина все в порядке, ждем дебюта в Италии!

«Герта» — «Бавария», «Фиорентина» — «Интер» и другие матчи. Что смотреть 5 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 5 февраля.

На что ставить в футболе 5 февраля

Возможное главное событие дня – дебют Александра Кокорина в «Фиорентине». Все документы на россиянина оформлены, он заявлен, теперь вопрос, доверит ли тренер нападающему игровое время в матче с «Интером».

В Германии «Герта» примет «Баварию», а в Испании сыграют «Алавес» и «Вальядолид». На этом пятничная футбольная программа заканчивается.

На что ставить в хоккее 5 февраля

В КХЛ большой игровой день, сразу 9 матчей. Выделяем игры «Металлург» — «Ак Барс», «Торпедо» — «Динамо» Москва и «Витязь» — «Динамо» Минск. После полуночи смотрим НХЛ, тут 7 встреч.

Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Прогноз букмекеров: британец возьмет реванш Букмекеры снова не верят в Русского Витязя.

На что ещё ставить 5 февраля

В баскетбольной Евролиге тяжелейшее испытание для «Зенита» — гостевой матч с «Фенербахче». Матч «Химок» отложен из-за ограничений в Израиле, а еще в этом туре суперэмоциональное греческое противостояние – «Олимпиакос» против «Панатинаикоса». Ну а после полуночи сразу 10 игр в НБА.

В мужской волейбольной Суперлиге интересная игра в Новом Уренгое – «Факел» примет «Кузбасс». Кроме того, «Локомотив» сыграет с «Белогорьем».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!