«Герта» — «Бавария», «Фиорентина» — «Интер» и другие матчи. Что смотреть 5 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 5 февраля.
На что ставить в футболе 5 февраля
Возможное главное событие дня – дебют Александра Кокорина в «Фиорентине». Все документы на россиянина оформлены, он заявлен, теперь вопрос, доверит ли тренер нападающему игровое время в матче с «Интером».
В Германии «Герта» примет «Баварию», а в Испании сыграют «Алавес» и «Вальядолид». На этом пятничная футбольная программа заканчивается.
На что ставить в хоккее 5 февраля
В КХЛ большой игровой день, сразу 9 матчей. Выделяем игры «Металлург» — «Ак Барс», «Торпедо» — «Динамо» Москва и «Витязь» — «Динамо» Минск. После полуночи смотрим НХЛ, тут 7 встреч.
На что ещё ставить 5 февраля
В баскетбольной Евролиге тяжелейшее испытание для «Зенита» — гостевой матч с «Фенербахче». Матч «Химок» отложен из-за ограничений в Израиле, а еще в этом туре суперэмоциональное греческое противостояние – «Олимпиакос» против «Панатинаикоса». Ну а после полуночи сразу 10 игр в НБА.
В мужской волейбольной Суперлиге интересная игра в Новом Уренгое – «Факел» примет «Кузбасс». Кроме того, «Локомотив» сыграет с «Белогорьем».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
- 5 февраля 2021
-
08:00
- 4 февраля 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 3 февраля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:00
-
09:00