Александр Поветкин – Диллиан Уайт. Прогноз букмекеров: британец возьмет реванш

6 марта 2021 года в Великобритании пройдет бой-реванш между супертяжеловесами россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. В первом поединке Поветкин нокаутировал противника. Ориентировочное начало боя – 23:59 мск.

Бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом можно будет посмотреть на стриминговом сервисе DAZN. Вероятно, в России бой покажет один из телеканалов, но точная информация об этом будет известна ближе к бою.

По оценке букмекеров, фаворит боя – Диллиан Уайт. Поставить на его победу в бое-реванше можно с коэффициентом 1.41, это примерно 65%. Сделать ставку на то, что и во второй раз победа останется за Поветкиным, можно с коэффицентом 2.83 (32%). На ничью эксперты предлагают коэффициент 30.00 (3%).

Сделать ставку на то, что бой завершится досрочно, можно за 1.39, а на полный бой букмекеры дают коэффициент 2.75.

Анализ и прогноз боя Поветкин – Уайт (6.03.2021)

О реванше с Поветкиным Диллиан Уайт заговорил сразу же после того, как поднялся с ринга после нокаута, в который отправил его россиянин. Да и контракт его промоутеры составили грамотно. Правда, они наверное, не ожидали, что эта опция понадобится, но вышло так, как вышло.

Реванш дважды пришлось переносить, поскольку Поветкин довольно тяжело переболел коронавирусом. Это несколько уменьшает его шансы, хотя Александр и уверяет, что сейчас уже всё нормально.

Впрочем, букмекеры всё равно ведут Уайта фаворитом. Так было и перед первым боем, и не без оснований. Напомним, что перед своим точным и мощным попаданием Поветкин даже оказался в нокдауне, хоть Александр и говорит, что полностью контролировал ситуацию.

«Гранада» — «Барселона». Прогноз: бесценный Лионель Месси вытащит каталонцев в полуфинал Сине-гранатовые сейчас хороши, а в девяти последних матчах с «Гранадой» выиграли восемь раз.

«Нокдауны были, но чувствовал себя хорошо, мне повезло, что получилось так ударить. Некоторые бои Уайта я смотрел и видел, что он пропускает снизу, отрабатывал комбинации слева снизу и справа. Попал хорошо, может быть, это лучший нокаут в моей карьере», — говорил Поветкин.

Учитывая такой фон в первом бое, логично, что эксперты и сейчас считают, что вряд ли нам суждено будет посмотреть все 12 раундов. Коэффициент на то, что бой закончится досрочно, – 1.39. И учитывая мощь ударов обоих боксёров, это кажется вполне вероятным исходом.

Конечно, Уайт не должен повторить своих ошибок и наверняка будет сконцентрирован на протяжении всего боя. Нокаутировать Диллиана во второй раз Русскому Витязю будет невероятно сложно. Но, по сути, это едва ли не единственный шанс россиянина. В плане физической готовности во второй половине боя у Поветкина могут начаться проблемы. Он и раньше не принадлежал к числу двужильных боксёров, а уж после коронавируса тем более. Болезнь наверняка оставила след на лёгких, поэтому во второй половине боя Александр просто может начать задыхаться. Нужно решить всё заранее. Победу Поветкина нокаутом аналитики оценили коэффициентом 4.00, а за 6.00 можно сделать ставку на то, что россиянин победит в одном из первых шести раундов.

С другой стороны, Уайт тоже сразу же постарается захватить инициативу. Для него этот бой единственный шанс вернуться в элиту. Его промоутер понёс огромные имиджевые потери после поражения, так что накачка будет страшной. Сможет ли Диллиан вынести этот психологический груз? Если да, то его шансы на победу сильно вырастут. Если же весь этот ком продолжит давить на британца, он может и сломаться. Букмекеры считают, что наиболее вероятна его победа в промежутке с 7-го по 12-й раунд, когда Поветкин начнёт уставать. Что ж, вполне вероятно.

Стоит отметить ещё и тот факт, что Уайт никогда не проигрывал по очкам в своей карьере. Он постарается держать Поветкина на дистанции джебами, а уже в «чемпионских раундах» решить вопросы. Но совершенно не факт, что Диллиана устроит победа по очкам. Чтобы реабилитироваться в глазах специалистов, Уайту нужна яркая, громкая победа над Поветкиным. И в этом шанс россиянина.

До боя-реванша Поветкин — Уайт остался месяц. Кому вы отдаёте предпочтение в этом поединке? Пишите своё мнение в комментариях!