«Фиорентина» — «Интер». Прогноз: дебют Александра Кокорина в Италии обернётся кошмаром

5 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Интер». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех хозяев оценён экспертами в 6.40. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Интер» 5 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Интер» (05.02.2021)

21-й тур Серии А может подарить нам дебют Александра Кокорина. И не просто дебют, а выход российского нападающего на поле в матче с одной из сильнейших команд Италии. Справится ли новый клуб Кокорина с обозлённым «Интером»?

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Не успел начаться новый месяц, а у «Интера» уже образовались большие проблемы — в первом полуфинальном матче Кубка Италии подопечные Антонио Конте уступили на домашнем поле «Ювентусу» (1:2). Шансы на проход в следующую стадию сильно упали, а значит нужно с максимальной ответственностью подходить к матчам других турниров.



В остальном же у нерадзурри всё в порядке — три победы в последних пяти матчах, при этом были обыграны и «Милан» (2:1), и тот же «Ювентус» в Серии А (2:0). Команда на ходу, борется за чемпионство и практически все её лидеры в обойме. Кажется, что никакой результат, кроме победы в матче с «Фиорентиной», не приветствуется ни руководством, ни, тем более, крайне требовательным главным тренером.



У «Фиорентины» на протяжении последних двух месяцев просматривается серьёзный застой — как в игровом плане, так и по результатам. В 13 последних матчах добыто всего три победы, а на прошлых выходных подопечные Чезаре Пранделли не сумели обыграть ещё более проблемный «Торино», который вообще борется за выживание.

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Сложно представить, за счёт чего «фиалки» готовы давать бой «Интеру». Александр Кокорин? Да, этот парень может сделать разницу в конкретном матче, однако далеко не факт, что он вообще выйдет на поле — россиянин продолжает работать по индивидуальной программе, да и бросать новичка под такого оппонента чревато.



Впрочем, «Фиорентина» уже не раз в этом сезоне доставляла проблемы миланскому гранду. В середине января «Интер» лишь в экстратайме обыграл флорентийцев в матче 1/8 Кубка Италии, а в игре первого круга Серии А с большим трудом одолел их на домашнем поле — 4:3. Между прочим, так команда Конте проигрывала вплоть до 87-й минуты.



Стоит ли обращать внимание на эти матчи, делая прогноз на результат предстоящего поединка? Наверняка. Но и забывать о том, что впереди абсолютно новый поединок, тоже не стоит. Уж слишком сильно нужна победа «Интеру» и Антонио Конте в частности.

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Потенциальный вылет из Кубка Италии сильно бьёт по амбициям клуба и, вполне возможно, что именно солидный результат выездного матча с «Фиорентиной» вдохновит игроков на камбек в противостоянии с «Ювентусом».

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Интер» 5 февраля 2021 года

Антонио Конте сделает всё, чтобы игроки «Интера» подошли к матчу с «Фиорентиной» как к последней битве в жизни. С трудом верится, что в нынешней форме «фиалки» смогут отобрать очки у столь грозного и мотивированного соперника. Всё же результаты хозяев в последнее время совсем не впечатляют.



Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.98.