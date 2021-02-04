Волков – Оверим. Прогноз букмекеров: россиянин не выкажет уважения легенде

7 февраля в Лас-Вегасе пройдёт вечер единоборств UFC Fight Night 184. В главном поединке встретятся легенда ММА нидерландец Алистар Оверим и российский боец Александр Волков. Начало боя – не ранее 6:40 мск. Прямую видеотрансляцию боя Александр Волков – Алистар Оверим в России покажет онлайн телеканал «РЕН ТВ».

Эксперты букмекерских контор считают фаворитом Александра Волкова. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50, это примерно 63% вероятности. Сделать ставку на победу Алистара Оверима можно с коэффициентом 2.66 (35%). На ничью можно поставить за 55.00 (2%).

На полный бой можно поставить с коэффициентом 3.40. Если же вы хотите сделать ставку на досрочное завершение боя, то коэффициент на такой исход 1.29.

Анализ и прогноз боя Александр Волков – Алистар Оверим (07.02.2021)

Александр Волков предпринимает очередную попытку взойти на чемпионский Олимп. Сделать это сейчас сравнительно легко – в весовой категории нет доминирующей силы. Но пока у россиянина не получается. А ведь у Александра есть все, чтобы быть чемпионом. И в тот самый момент, когда кажется, что вот-вот – и пояс в кармане, следует обиднейшее поражение. Деррик Льюис, Кертис Блэдс – эти два имени наверняка занозой сидят в сердце россиянина. Но сейчас время предпринимать новую попытку восхождения. Тем более что свой последний на данный момент поединок Волков провел здорово, нокаутировав Уолта Харриса.

На пути Саши к титулу суперветеран, настоящая легенда ММА – Алистар Оверим из Нидерландов. Этому бойцу уже 41 год, и, вероятно, это последняя его попытка стать чемпионом. Да, в своё время он прославился своими нокаутирующими ударами, но время не стоит на месте. Сейчас Рим стал куда медлительнее, а в его действиях появилась экономность, в каждом бое он стремится, что называется, разыграть карту до верного. Сейчас его козыри – это борьба и резкие, взрывные отрезки, в которых сопернику может хорошенько прилететь. Так что опасаться таких вещей Волкову однозначно стоит. Ну и, конечно, не стоит забывать об огромном опыте и бойцовском интеллекте Оверима.

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Александр значительно мощнее и выносливее, чем соперник. К тому же россиянин здорово владеет защитой от тейкдаунов. Взрывная ударная мощь у Волкова тоже выше, чем у Оверима. Так что главная задача Саши – не позволять сопернику вязать себя у сетки и держать концентрацию. А с этим у россиянина бывают проблемы. И именно на это, на «лаки-панч» будет уповать представитель Нидерландов. Коэффициент на победу Оверима нокаутом 3.55. За 3.00 можно поставить на любую досрочную победу Алистара.

С другой стороны, Волков тоже скорее нокаутирует Оверима, чем победит по очкам. На нокаут от россиянина коэффициент 2.15, это почти столько же, сколько дают букмекеры на любую досрочную победу. А вот на то, что россиянин выиграет решением судей, коэффциент уже 5.00.

Много борьбы здесь ждать не стоит. Для Волкова это непрофильный навык, а Оверим, учитывая хорошую защиту россияина, может просто выдохнуться. Поэтому ставки на победу одного из бойцов приёмом – хороший вариант для тех, кто готов рискнуть с высоким коэффициентом. На сабмишен от Оверима коэффициент 11.00, а на победу Волкова таким методом – 13.00.

Букмекеры уверены в том, что бой завершится досрочно, все-таки встречаются 2 ударника. И, по мнению аналитиков, наиболее вероятно, что всё закончится в 1-м же раунде. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 3.55. На второй раунд можно поставить за 4.15, а на третий уже за 5.50.

Конечно, шансы Волкова победить выше, но Оверим даже в своём возрасте остаётся крайне опасным бойцом. Будем болеть за Александра!