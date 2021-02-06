«Милан» — «Кротоне». Прогноз: Ибрагимович и Пиоли легко вернут лидерство в Серии А

7 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Кротоне». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех клуба из Кротоне оценён экспертами в 13.75. А ставки на ничью принимаются за 6.85.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Милан» — «Кротоне» 7 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии «Милан» — «Кротоне» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Кротоне» (07.02.2021)

Первый месяц 2021 года благополучно завершился, а от второго осталось лишь три четверти. В чемпионате Италии добрались до 21-го тура, программа которого завершится 7 февраля сразу пятью поединками. Среди прочих в воскресенье будут выяснять отношения «Милан» и «Кротоне».

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Миланцы на данный момент потеряли первое место в турнирной таблице Серии А. После 20-го тура у них в активе 46 очков и второе место. Главный конкурент «Интер» опережает на один пункт. Правда, подопечные Антонио Конте свою игру 21-го тура уже сыграли, победив «Фиорентину» со счётом 2:0.



Ход за командой Стефано Пиоли, которая после исторической беспроигрышной серии начала сбоить. В семи предыдущих матчах во всех турнирах пришлось потерпеть сразу три поражения: два домашних от «Ювентуса» (1:3) и «Аталанты» (0:3) в Серии А и одну номинально выездную от «Интера» (1:2) в Кубке Италии.



С одной стороны, едва ли отсутствие борьбы за трофей можно назвать плюсом, с другой – теперь «россонери» не придётся играть на несколько изматывающих фронтов. Тем более что совсем скоро стартует стадия плей-офф еврокубков. Миланскому клубу предстоит битва с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы.

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Не зря руководство подписало ещё одного опытного нападающего. Экс-игрок сборной Хорватии Марио Манджукич в прошлой игре на выезде с «Болоньей» успел во второй раз выйти на замену. Результативными действиями не отметился, но миланцы выиграли со счётом 2:1.



Вообще, «Милан» гораздо лучше проводит выезды, нежели домашние матчи, но у гостей в предстоящем поединке всё равно шансов маловато. «Кротоне» – глубокий аутсайдер чемпионата Италии. После 20-го тура идёт на последнем месте, набрав 12 баллов. Отставание от безопасной 17-й строчки составляет три пункта.



Однако форма «акул» оставляет желать лучшего. Всего лишь одна победа при пяти поражениях за шесть последних встреч в первенстве. На своём поле разгромили нестабильный «Беневенто» (4:1), хотя по игре и моментам счёт скорее должен был быть в обратную сторону.

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При этом кошмарно обстоят дела с выездами, клуб из Кротоне продолжает из раза в раз терпеть фиаско в гостевых играх. За десять выездов в текущем розыгрыше Серии А случилось восемь поражений и только две ничьи при девяти забитых мячах. Высший дивизион страны, судя по всему, ему не по зубам.



«Милан», несомненно, является фаворитом предстоящего поединка, в победе нет ни йоты сомнения. Только вот слишком большого количества забитых мячей не ждём. Миланцы в нынешнем розыгрыше, как правило, ограничиваются двумя голами, самый популярный счёт – 2:0 и 2:1. Так что П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.19 выглядит заманчиво.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Кротоне» 7 февраля 2021 года

В победе «Милана» мало сомнений, клуб при Стефано Пиоли выглядит здорово, лидеры в порядке. «Кротоне» же – глубокий аутсайдер чемпионата Италии, который хуже всех играет в гостях. Однако крупной победы не ждём, миланцы, как правило, ограничиваются двумя мячами.



Ставка: победа «Милана» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.19.