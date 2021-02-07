Медведев — Поспишил. Прогноз: первая ракетка России не почувствует сопротивления канадца

Накануне Australian Open россиянин стал чемпионом ATP Cup, проиграв на пути к трофею всего один сет.

9 февраля Даниил Медведев и Вашек Поспишил сыграют в матче первого круга Australian Open. Начало — не ранее 05:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.06, успех канадца оценён коэффициентом 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Медведев — Поспишил 9 февраля 2021 года

Аналитики не уверены, что матч Даниил Медведев — Вашек Поспишил получится упорным: ставки на тотал больше 30 геймов принимаются за 1.65, тотал меньше 30 геймов оценён коэффициентом 2.15. Поставить на то, что в матче будет больше 3.5 сета предлагается за 2.15.

Анализ матча первого круга Australian Open Даниил Медведев — Вашек Поспишил (09.02.2021)

Один из главных фаворитов Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев начнёт поход за титулом матчем с Вашеком Поспишилом. Не самый сложный соперник для уроженца Москвы. Справедливости ради, первая ракетка России уже уступала канадцу.

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Соперники пересекались трижды, счёт 2-1 в пользу Даниила. Во всех случаях играли на хардовом покрытии. В Шанхае-2019 Даниил управился в двух сетах, хотя сопротивление почувствовал (7:6, 7:5). В Роттердаме-2020 Вашек взял реванш, причём довольно уверенно (4:6, 3:6). Наконец, в Вене-2020 россиянин отдал первый сет, но показал характер (4:6, 6:3, 6:2).

Зачастую в первых матчах ТБШ игроки раскачиваются и могут себе позволить проиграть одну партию, но наш случай не из таких. Во-первых, Медведев уже окончательно ворвался в когорту элитных теннисистов — игроков, которые равносильно борются за абсолютно каждый розыгрыш в матче.

В таких условиях соперникам тяжело не только брать целые сеты, но и просто выигрывать розыгрыши на своей подаче. Победитель Итогового турнира АТР-2020 умеет рвать темп, чтобы выбить почву из-под ног оппонента, вынудив того чаще ошибаться.

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Во-вторых, Даниил успел набрать форму и вкатиться в темп. Вместе с Андреем Рублёвым и другими представителями сборной России он накануне выиграл ATP Cup. Больше того — проиграл по ходу турнира лишь один сет. Не зря наилучшей подготовкой к ТБШ многие называют успешное выступление на предшествующем ему турнире.

Не самые оптимистичные расклады для Поспишила, который накануне первого мэйджора в сезоне не провёл ни одного официального матча. Соответственно, текущее физическое состояние Вашека вызывает серьёзные вопросы.

Даже с учётом того, что свои лучшие результаты Поспишил показывает на быстрых покрытиях, именно в «хардовых» Австралии и Новой Зеландии игра у него не идёт. Ни одного трофея и лишь два выхода в третий круг Australian Open — для сравнения, на US Open-2020 Вашек пробился в четвёртый раунд.

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Возможно — и даже вполне вероятно — Поспишил сможет добраться до одного тай-брейка, но даже там его шансы на победу невелики — уж слишком сконцентрированным и уверенным в себе выглядит Медведев в начале сезона. В то, что Даниил отдаст сопернику хоть один гейм на своей подаче, не верится вообще. На приёме канадец откровенно не впечатляет.

Ставки на матч первого круга Открытого чемпионата Австралии Медведев — Поспишил 9 февраля 2021 года

После удачного выступления на ATP Cup Медведев стал третьим в числе фаворитов на победу в Australian Open — выше оцениваются только шансы Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Уже в первом же матче нужно не только подтверждать серьёзность своих намерений, но и попытаться выиграть таким образом, чтобы максимально сэкономить силы.

Прогноз: победа Медведева со счётом 3:0 за 1.69.