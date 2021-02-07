«Бавария» — «Аль-Ахли». Прогноз: немцы не заинтересованы во второсортных турнирах

8 февраля состоится полуфинальный матч Клубного чемпионата мира «Бавария» — «Аль-Ахли». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом немецкую команду: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех египетского клуба оценён экспертами в 14.00. А ставки на ничью принимаются за 9.00.
Коэффициенты букмекеров на матч КЧМ-2021 «Бавария» — «Аль-Ахли» 8 февраля 2021 года
Букмекеры считают, что матч КЧМ «Бавария» — «Аль-Ахли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.15. Если забьют мюнхенцы, сыграет коэффициент 1.03. Гол каирцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93.
Анализ и прогноз полуфинального матча Клубного чемпионата мира «Бавария» — «Аль-Ахли» (08.02.2021)
Удивительно, но даже в таком скомканном сезоне ФИФА не стала отменять Клубный чемпионат мира — не самый важный турнир по всем параметрам. В итоге у той же «Баварии» проблемы начались ещё до первого матча — их рейс в Катар был задержан на семь часов, что явно повлияло на настрой команды. Конечно отрицательно.
«Аль-Ахли» уже давно находится в Катаре, ведь согласно формату турнира победитель африканской Лиги чемпионов стартует с четвертьфинала, а триумфатор европейской Лиги чемпионов начинает свой путь в полуфинале. Так вот, в матче 1/4 финала соревнований команда из Египта успела обыграть «Аль-Духаиль» (1:0).
Говорит ли это о хоть чём-то? Вряд ли. «Бавария» приедет за очередным трофеем и ей в целом неважно, какой из клубов с артиклем «Аль» будет её соперником. Трудно спорить с тем, что разница в уровне исполнителей здесь колоссальна.
Нельзя не отметить, что победители Лиги чемпионов, хоть и регулярно выигрывают КЧМ, но делают это откровенно «спустя рукава», не включаясь на полную мощность. Например, прошлом году «Ливерпуль» в двух матчах с «Монтерреем» и «Фламенго» забил всего три гола, поскольку держал в уме долгожданный чемпионский титул и надеялся далеко пройти в Лиге чемпионов.
А двумя сезонами ранее такое же количество забитых мячей оказалось на счету мадридского «Реала». Топ-клубам банально нет смысла громить соперников и тратить столь ценные на этом отрезке сезона силы. Потому ждать огромного количества голов не стоит.
Что касается нынешней «Баварии», то мюнхенцы и без Клубного чемпионата мира откровенно экономят силы — 1:0 в матче с «Аугсбургом», 2:1 с «Фрайбургом» и 1:0 с «Гертой». Очевидно, что подопечные Флика могли бы обыграть каждую из этих команд крупно, но есть ли в этом смысл? Как говорится, три очка не пахнут.
Нет никакого смысла и в разгроме «Аль-Ахли» — немецкому гранду нужно просто незаметно выйти в финал, где так же на классе обыграть ещё одного соперника и уехать домой. Таков план тренерского штаба. Тем более, что эксперты так сильно верят в «Баварию», что даже на тотал меньше (3.5) голов дают коэффициент 1.99 — настоящий подарок от букмекеров.
При всех вышеуказанных аргументах нельзя пропустить и тот факт, что «Аль-Ахли» в принципе пропускает достаточно мало. Конечно, с командами уровня «Баварии» египтяне играют в лучшем случае раз в году, но факт остаётся фактом — в десяти последних матчах они пропустили лишь трижды. Так что ставка на низ напрашивается.
Прогноз и ставки на матч КЧМ-2021 «Бавария» — «Аль-Ахли» 8 февраля 2021 года
«Бавария» сыграет крайне экономно и даже если в таком режиме сумеет забить трижды, то вряд ли пропустит. Да, команда привезла в Катар практически весь свой звёздный состав, однако закрадываются большие сомнения по поводу того, что основной состав мюнхенцев появится и во встрече с «Аль-Ахли».
Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.99.
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