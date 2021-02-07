«Лидс» — «Кристал Пэлас». Прогноз: очередная неудача Марсело Бьельсы на своём поле в АПЛ

В среднем за игру «Лидс» пропускает практически по два мяча. Хуже только «Вест Бромвич».

8 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лидса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Кристал Пэлас» оценён экспертами в 4.10. А ставки на ничью принимаются за 3.85.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Лидс» — «Кристал Пэлас» 8 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас» (08.02.2021)

Первый месяц 2021 года благополучно завершился, а от второго осталось лишь три четверти. В чемпионате Англии добрались до 23-го тура, программа которого завершится 8 февраля единственным поединком. Выяснять отношения будут «Лидс Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

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В прошлом матче «Лидс» на своём поле уступил «Эвертону» со счётом 1:2. Провалил первый тайм, а на перерыв ушёл, проигрывая в два мяча. После выхода из раздевалки получилось отквитать один и сохранить интригу, но преимущество по ударам и владению в оставшееся время не дало своих плодов.



В таблице АПЛ подопечные Марсело Бьельсы идут на 11-й позиции, набрав за 21 игру 29 баллов. Зона вылета не беспокоит, отрыв от неё составляет целых 14 пунктов, а до десятки лучших не хватает лишь двух баллов. При этом они имеют домашнюю встречу с «Саутгемптоном» в запасе.



С результативностью у «павлинов» порядок, забивают практически в каждом матче, а всего наколотили 36 голов. Характерный показатель скорее для команд из верхней части таблицы, чем для крепкого середняка. Однако качество обороны оставляет желать лучшего: пропускают практически ровно по два мяча в среднем за встречу.

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«Кристал Пэлас» вполне может обеспечить неприятности новичку высшего дивизиона страны. Клуб набрал не такую плохую форму – всего два поражения в семи предыдущих турах. Одно из них против «Манчестер Сити» на выезде (0:4), а другое — дома с «Вест Хэмом» (2:3). С лондонцами едва не зацепились.



В остальных пяти случаях три победы, две ничьи и всего лишь два пропущенных мяча. Удачная серия закрепила лондонцев на 13-м месте в таблице, после 22-го тура в активе тоже 29 очков. Думать о зоне вылета не приходится, но и забраться выше проблематично.



Впрочем, за «орлов» играет не только их улучшающиеся показатели. Дело в том, что «Лидс Юнайтед» в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии неубедительно выступает у себя дома. В десяти домашних играх только три победы и 16 пропущенных мячей.

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При желании можно рискнуть и проверить Х2 за уверенный коэффициент 2.06. Как минимум на очки наиграть гости в состоянии. Другой интересный вариант – ИТБ2 1 мяча за 1.84. «Лидс» любит раскрываться, а у «Кристал Пэлас» есть быстроногие Айю и Заха, которые умеют убегать в контратаки. Без гола лондонцы не останутся.

Прогноз и ставки на матч 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Кристал Пэлас» 8 февраля 2021 года

Букмекеры считают «Лидс» фаворитом, однако на своём поле он играет крайне нестабильно. «Кристал Пэлас» набрал добротную форму, так что есть все шансы наиграть на очки. У команды Бьельсы при этом по-прежнему бардак в обороне.



Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 2.06.