Биатлон. ЧМ-2021, спринт, мужчины. Прогноз: Александр Логинов не спасёт сборную России

На чемпионате мира по биатлону в Поклюке 12 февраля состоится мужская спринтерская гонка на 10 км. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал “Матч ТВ”. Букмекеры уже дали прогноз: явным фаворитом считается норвежец Йоханнес Бё, ставки на его победу принимаются за 2.00.

Коэффициенты букмекеров на мужской спринт ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке (12.02.2021)

Следом идёт норвежец Стурла Холм Легрейд (7.40), а также француз Кентен Фийон-Майе и Тарьей Бё из Норвегии (9.00). Пятёрку претендентов замыкает норвежец Йоханнес Дале (10.0). За 15.0 можно поставить на итальянца Лукаса Хофера и француза Эмильена Жаклина.

Прогноз и анализ мужской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону 12 февраля 2021 года

Биатлонный сезон-2020/2021 приближается к завершению. На дворе середина февраля, а это значит, что пришло время главного старта года. Чемпионат мира на этот раз пройдёт в словенской Поклюке, причём без зрителей. Изначально организаторы рассчитывали пускать по 500 человек на одну гонку.

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Билеты даже поступили в продажу, однако ближе к старту власти Словении запретили заполнять трибуны из-за коронавируса. У сборной России тоже хватает ограничений: выступать придётся без флага и гимна. Шансы на медали скромные, в личных гонках для попадания на подиум многое должно совпасть. Основная надежда — на Александра Логинова.



10 февраля ЧМ-2021 открылся смешанной эстафетой, в четверг биатлонисты получили выходной. На пятницу запланирована мужская спринтерская гонка на 10 км. Имя фаворита вопросов не вызывает — это лидер общего зачёта Кубка мира-2020/2021 Йоханнес Бё, который везёт ближайшему преследователю 64 очка.



Со спринтами у 27-летнего спортсмена полнейший порядок. Достаточно сказать, что в шести гонках сезона он лишь однажды остался без подиума. На третьем этапе в Хохфильцене оказался четвёртым из-за промаха на «стойке» и слабого (по собственным меркам, разумеется) хода.



В остальном — три победы и два третьих места. Причём два заключительных спринта перед чемпионатом мира Бё выиграл с внушительным запасом. На пятом этапе опередил ставшего вторым Тарьея Бё на 10,8 секунды, хотя допустил промах. На шестом этапе Стурла Холм Легрейд отстал на 12,4 секунды, а другие остались далеко позади.



В общем, на победу Йоханнеса Бё букмекеры дают двойку. Вариант неплохой, благо что год назад норвежец выступил в Поклюке здорово. Выиграл индивидуальную гонку при чистой стрельбе, а также занял третье место в масс-старте. Подвела стрельба — единственный из финишировавших в топ-5 допустил больше одного промаха.



Также стоит присмотреться к Стурле Холму Легрейду. Он занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, но дело даже не в этом. Норвежец провалил три стартовых спринта в сезоне: 18-е, 22-е и девятое места. Зато дальше пошло гораздо лучше — первый на четвёртом этапе, третий — на пятом и второй — на шестом. В среду в смешанной эстафете он отработал здорово.

На финиш 23-летнего спортсмена в топ-3 букмекерские конторы дают отличный коэффициент 2.75 — выглядит по меньшей мере интересно. Если не подведёт стрельба (как, например, в масс-старте Антхольца), шансы на подиум тут должны быть хорошими.



У россиян ситуация непростая. Проблемы со стрельбой перед ЧМ-2021 сильно напрягают, хорошие показатели только у Матвея Елисеева, но он выше десятого места в спринтах за весь сезон так и не забрался. Больше всего, естественно, ждут от Александра Логинова.



Уроженец Саратова в этом году проводит спринтерские гонки слабо. Лучшим результатом остаётся 12-е место на первом этапе Кубка мира-2020/2021. Дальше — только хуже: 34-й, 20-й, 17-й, 19-й и 21-й. В зачёте спринтеров Логинов располагается лишь на 18-й строчке. Хотя это всё равно лучший результат среди россиян.



Ждать чудес от Александра, пожалуй, всё же не стоит. Судя по смешанной эстафете и довольно среднему ходу, надеяться на повторение результатов прошлогоднего ЧМ будет сложно. Финиш в десятке лучших станет рабочим итогом. Год назад на этапе в Поклюке у него не получилось: 16-е место в индивидуальной гонке (два промаха на последней стрельбе) и 20-е — в масс-старте (все четыре стрельбы завершил с неточными выстрелами). “Логинов попадёт в топ-7 — нет” за 1.85 смотрится хорошо.

Прогноз и ставка на мужской спринт на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке 12 февраля 2021 года

Фаворитом справедливо считается Йоханнес Бё — он лидирует как в общем, так и в спринтерском зачётах Кубка мира сезона-2020/2021. Мы же поставим на финиш Стурле Холма Легрейда в топ-3 — норвежец забирался на подиум в трёх предыдущих спринтах. А вот в успехи россиян не верим, в спринтах они даже в топ-10 доезжали по большим праздникам.



Ставка №1: Стурле Холм Легрейд финиширует в топ-3 за 2.75.

Ставка №2: Александр Логинов не попадёт в топ-7 за 1.85.