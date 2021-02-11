«Болонья» — «Беневенто». Прогноз: Гайч не сыграет, но Индзаги справится без форварда ЦСКА

12 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Беневенто». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Болоньи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Беневенто» оценён экспертами в 4.70. А ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Болонья» — «Беневенто» 12 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Болонья» — «Беневенто» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча 22-го тура Серии А «Болонья» — «Беневенто» (12.02.2021)

Футбольный сезон в Европе добрался до февраля, совсем скоро стартует плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во внутренних первенствах давно буйствует второй круг, потихоньку проводят и национальные кубковые встречи. В итальянской Серии А на повестке дня 22-й тур.

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В пятницу, 12 февраля, программу откроет один-единственный поединок. В 22:45 мск на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье местная «Болонья» начнёт выяснять отношения с «Беневенто». Соперники находятся рядышком в турнирной таблице и двигаются с попеременным успехом.



Февраль для «Болоньи» начался с разгромной победы, в прошлой игре на выезде удалось обыграть нестабильную «Парму» со счётом 3:0. Хотя моментов у оппонентов было одинаково, а хозяева даже чуть больше контролировали мяч. Одним из героев встречи стал нападающий гостей Мусса Барроу, оформивший дубль.



Эта победа оказалась для подопечных Синиши Михайловича второй за 12 предыдущих туров. Другая случилась не так давно, в матче 18-го тура против «Вероны». В остальных десяти случаях ничейные результаты и поражения разделились поровну. Характерная форма для середняка.

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В турнирной таблице чемпионата Италии красно-синие идут как раз на 13-м месте, набрав за 21 игру 23 очка. Отрыв от зоны вылета составляет восемь пунктов, пока что поводов для паники нет. Любопытно, что «Беневенто» располагается строчкой ниже. Баллов столько же, побед, ничьих и поражений тоже. Отличается лишь разница мячей.



Впрочем, если «Болонья» поднялась на 13-ю позицию, то «ведьмы» скорее опустились на 14-ю. Дело в том, что с конца ноября и по начало января последние регулярно одерживали победы, проблем с результативностью и обороной тоже не было. А теперь с результатами туго.



В пяти предыдущих турах получилось набрать только два очка из 15 возможных. Ничьи пришлись на домашние игры с «Торино» (2:2) и «Сампдорией» (1:1). В остальных трёх случаях – серьёзные поражения от «Аталанты» (1:4), «Кротоне» (1:4) и миланского «Интера» (0:4).

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Однако футбол команда Филиппо Индзаги по-прежнему демонстрирует приличный. «Аталанта» и «Интер» задают жару любому сопернику, стыдиться тут нечего, а вот с «Кротоне» по моментам счёт должен был быть скорее противоположным, но категорически не повезло. Да и туринцев с сардинцами вполне можно было обыгрывать.



Недавно состав «Беневенто» пополнил нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, арендное соглашение будет действовать полгода. Главный тренер отмечал, что аргентинцу ещё предстоит влиться в схему, его не было в заявке ни с «Интером», ни с «Сампдорией». Хотя пока что клуб справляется и так.



«Ведьмы» продолжают регулярно забивать, несмотря на участившиеся поражения. У них семь мячей в шести последних поединках, а «Болонья» на своём поле пропускает почти по два гола в среднем за игру. Мы бы рискнули и проверили Х2 за 2.06, на наш взгляд, без очков «ведьмы» остаться не должны.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Болонья» — «Беневенто» 12 февраля 2021 года

На наш взгляд, команда Пиппо Индзаги без очков остаться не должна. В последнее время участились поражения, но футбол демонстрируется приличный. Свой гол в среднем за игру «Беневенто» забивает, а «Болонья» — не тот соперник, которого стоит боятся. Пожалуй, шансы близки к равным и игра пойдёт на три результата.



Ставка: «Беневенто» не проиграет за 2.06.