«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз: очередной крах Юргена Клоппа. Теперь в Лиге чемпионов

16 февраля состоится первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу мерсисайдской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех хозяев оценён экспертами в 3.00. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» 16 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча ⅛ Лиги чемпионов «Ред Булл Лейпциг» — «Ливерпуль» (16.02.2021)

Кошмарно выступающему в 2021 году «Ливерпулю» предстоит пройти очередное испытание — на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с одним из лидеров чемпионата Германии «РБ Лейпциг». Юргену Клоппу нужно сильно постараться, чтобы его подопечные добыли положительный для себя результат в двухматчевом противостоянии.

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Результаты заметно просели. Достаточно сказать, что в десяти последних поединках «Ливерпуль» проиграл шесть раз, добыв при этом всего три победы. Команда мало забивает (два гола в трёх последних матчах) и много пропускает (восемь мячей за этот же отрезок) — такого в стане мерсисайдцев не было уже давно.

Шутка ли, но вполне реальным раскладом видится непопадание команды в зону Лиги чемпионов: конкуренция в АПЛ существенная, выпасть за пределы топ-4 нетрудно. Именно поэтому красным необходимо успешно выступить в нынешнем розыгрыше главного еврокубка.



У «Лейпцига» наоборот всё прекрасно — четыре победы подряд (три из них — «сухие») и второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Даже отставание от мюнхенской «Баварии» выглядит не так критично — всего четыре очка. Команда классно играет в атаке и именно этот фактор должен сыграть ключевую роль в противостоянии с «Ливерпулем».

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Конечно, Клопп непонаслышке знает, как играть с немецкими командами, однако реалии таковы, что в лазарете «Ливерпуля» находится чуть ли не половина состава. В частности, с «Лейпцигом» не сыграют сразу четыре центральных защитника: Вирджил ван дейк, Фабиньо, Джо Гомес и Жоэль Матип. Учитывая классную игру немецкого коллектива, проблемы для британцев более чем существенные.



Не впечатляет и Алисон, который допустил три результативные ошибки в ключевых матчах с «Манчестер Сити» и «Лестером». Если раньше бразильский голкипер мог чуть ли не в одиночку выиграть матч для своей команды, то теперь он видится обычным вратарём. И эти проблемы вскрылись совсем некстати, а нестабильность в центре обороны только повышает нервозность.

Немалые проблемы у мерсисайдцев и в атаке. Пусть всё грозное трио Салах — Мане — Фирмино и в строю, их результативность в последние недели оставляет желать лучшего. Вполне вероятно, что команда попросту устала. График был плотный, а возможностей для ротации Клопп фактически не имел.

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Несмотря на короткое время футбольной жизни, «Лейпциг» уже знает, как играть с английскими командами. Свой главный матч сезона немцы выиграли как раз у «Манчестер Юнайтед». Между прочим, именно та победа обеспечила им участие в плей-офф Лиги чемпионов.



На руку «Ливерпулю» играет лишь тот факт, что домашнего матча у «Лейпцига» фактически не будет — из-за коронавирусных ограничений встреча пройдёт на нейтральном стадионе. Впрочем, даже если бы матч состоялся в Германии, болельщиков на трибуны всё равно бы не допустили. Проблемы красных в обороне зашли слишком далеко, шансы хозяев ничуть не хуже.

Прогноз и ставки на матч ⅛ Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» 16 февраля 2021 года

Кошмарная серия «Ливерпуля» имеет все шансы продлиться и в Лиге чемпионов. Все предпосылки к этому есть. В том случае, если «Лейпциг» сыграет в свой футбол, у британской команды возникнет очень много проблем в обороне. Чехарда с центральными защитниками и ошибки Алисона повышают шансы РБЛ.



Ставка: «Лейпциг» забьёт больше 1.5 гола за 2.30.