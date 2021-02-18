Месси и «Барселона» обречены, Роналду спас гол Кьезы. Кого увидим в четвертьфинале ЛЧ?

Позади первые 4 матча 1/8 финала Лиги чемпионов. И сразу же три гостевые победы! «ПСЖ» разгромил «Барселону» 4:1, «Ливерпуль» победил «Лейпциг» 2:0, а дортмундская «Боруссия» одолела «Севилью» 3:2. Единственными, кто поддержал реноме хозяев, стали футболисты «Порту», обыгравшие «Ювентус» 2:1. Что думают букмекеры, кто пройдет в четвертьфинал по итогам двух матчей? Изучаем расклады аналитиков.

На проход «ПСЖ» даже не принимают ставки. «Барса» обречена

Главное событие первых четырех матчей – однозначно сверхуверенная гостевая победа «ПСЖ». Парижане пропустили первыми – Лионель Месси реализовал пенальти, но еще до перерыва Киллиан Мбаппе счет сравнял, а во втором игровом отрезке на поле была только одна команда – фарнцузская. Мбаппе оформил хет-трик, Мойзе Кин добавил еще один мяч, и шансы «Барселоны» призрачны.

Вы скажете, что такое уже было. В 2017 году «Барселона» проиграла «ПСЖ» матч на выезде 0:4, а дома совершила невозможное и выиграла 6:1. Но верить в подобное сейчас очень сложно. Парижане выучили уроки четырехлетней давности, да и каталонцы уже не те. Да, у них есть Месси, но, кажется, Лионель больше думает уже о том, что будет после окончания сезона. Партнеры же подхватить упавшее знамя попросту не готовы. Да и проиграла команда Рональда Кумана на этот раз не на выезде, а дома. Выиграть в Париже 4:0 на заказ…Кажется, это не про нынешнюю «Барселону».

С этим согласны и букмекеры. Поставить на суперкамбэк можно с коэффициентом 20.00. Не более 5%. В то время как на проход «ПСЖ» даже не принимают ставки. Что до котировок на ответный матч, то и здесь парижане – фавориты. На их победу коэффициент 2.05, а на сине-гранатовых – 3.20. На ничью можно сделать ставку за 4.00.

Клопп может спокойно готовиться к четвертьфиналу

Несмотря на все проблемы в АПЛ, «Ливерпуль» провел свой гостевой матч 1/8 финала против «РБ Лейпциг» очень уверенно. Мерсисайдцы надежно сыграли в обороне, ну а впереди реализовали две грубейшие ошибки защитников немецкого клуба. Голы Салаха и Мане обеспечивают команде Юргена Клоппа солидный гандикап.

Есть ли шансы у «Лейпцига»? Совсем небольшие. Команда Нагельсманна здорово действует в атаке, но допускает слишком много ошибок в обороне. И наверняка в ответном матче «Ливерпуль» этим воспользуется, сыграв по счету. Пока же коэффициент на выход англичан в следующий раунд 1.04, а на «Лейпциг» букмекеры предлагают 11.00. Кроме того, «Ливерпуль» — фаворит домашнего матча, на его победу можно поставить за 1.95. На немецкую команду коэффициент 3.60, а на ничью 3.80.

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Холанн в погоне за Мбаппе. Но тут еще не все ясно

Дортмундская «Боруссия» и «Севилья» устроили в Испании настоящий праздник футбола. Он закончился победой немецкой команды 3:2. «Севилья» открыла счет усилиями Сусо, но затем еще до перерыва получила в свои ворота 3 гола: дважды отличился Холанн, еще гол добавил Дауд. Интригу в противостояние добавил Люк Де Йонг, его гол на 84-й минуте оставил вопросы в этой паре.

«Севилье» нужно победить в Германии с преимуществом в 2 мяча. Переводя букмекерские коэффициенты на человеческий язык, можно сказать: шансы невелики, но, в отличие от «Барселоны» они есть. Поставить на выход «Севильи» в четвертьфинал можно за 6.00, а на «Боруссию» принимают ставки за 1.13.

Правда, фаворитом ответной игры аналитики видят хозяев поля, на дортмундцев можно поставить с коэффициентом 2.05. На «Севилью» ставки принимают за 3.30, а на ничейный исход коэффициент 3.80.

Кьеза оставил «Юве» в игре. И фаворитом пары

Самое интригующее противостояние после первой половины матчей – «Порту» против «Ювентуса». Португальцы здорово сыграли дома и вполне могли выиграть 2:0, резко увеличив свои шансы на положительный исход серии. Хозяевам здорово удались первые минуты таймов, Тареми забил на 2-й, а Марега на 46-й. «Ювентус» в игре оставил гол Федерико Кьезы на 82-й минуте. 1:2 на выезде – не лучший, но и не худший результат для Криштиану Роналду и компании. К примеру, достаточно будет 1:0 дома.

Букмекеры с этим согласны и оставляют «Юве» фаворитом двухраундовой дуэли. На «Старую синьору» можно сделать ставку за 1.68, в то время как на проход «Порту» коэффициент 2.20. Ну и, конечно, итальянский клуб – фаворит ответного матча. На его победу коэффициент 1.49, шансы португальцев эксперты оценили коэффициентом 7.10, а на ничью предлагают 4.20. Многое будет зависеть от того, забьет ли «Порту» гол на чужом поле. На то, что это у «драконов» получится, коэффициент 1.60, а на то, что «Юве» сохранит свои ворота в неприкосновенности, коэффициент 2.24.

Как по-вашему, случится ли сенсация хотя бы в одной из пар? Оставляйте свои мнения в комментариях!