«Динамо» — «Спартак», «Ливерпуль» — «Эвертон» и другие матчи. Что смотреть 20 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 20 февраля.

На что ставить в футболе 20 февраля

Наконец-то мы дождались возвращения российского футбола! Сегодня нас ждут два матча 1/8 финала Кубка России. «Зенит» примет тульский «Арсенал», а затем смотрим дерби «Динамо» — «Спартак». Главное, чтобы погода позволила сыграть, ведь морозы охватили европейскую часть России.

«Динамо» — «Спартак». Прогноз: выиграть дерби и не замёрзнуть. Вот ты какой, Кубок России! Вторая битва Тедеско и Шварца в России: зрителей больше, температура ниже.

Традиционно, суббота – большой игровой день и в Европе. В Англии тоже дерби, «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном». Юргену Клоппу и его команде пора возвращаться в чемпионскую гонку, тем более, что в Лиге чемпионов все нормально. Кроме того, «Саутгемптон» сыграет с «Челси», «Бернли» — с «Вест Бромвичем», а «Фулхэм» примет «Шеффилд».

В Бундеслиге выделяем встречу «Баварии» с «Айнтрахтом», ну и Рурское дерби, конечно. «Шальке» сыграет с дортмундской «Боруссией». В Испании «Атлетико» принимает «Леванте», а «Реал» гостит у «Вальядолида». В Серии А самый интересный матч на сегодня, пожалуй, встреча «Лацио» и «Сампдории».

На что ставить в хоккее 20 февраля

В КХЛ 8 игр. Выделяем матчи «Йокерит» — «Динамо» Москва, «Ак Барс» — «Спартак» и «Локомотив» — СКА. Ну а вечером и ночью НХЛ. Тут «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс», Овечкин против Панарина! А вообще за океаном в субботу 12 игр.

На что ещё ставить 20 февраля

Сегодня узнаем чемпионку Australian Open! В финале американка Дженнифер Брэди сыграет с Наоми Осакой. В итальянской Бьелле Егвений Донской в полуфинале «челленджера» сыграет с корейцом Квоном.

7 матчей в ночь на воскресенье в НБА, кроме того, продолжается отборочный турнир на Евробаскет-2022. Сборная Росси, правда, сегодня отдыхает.

Очередной тур в мужской волейбольной Суперлиге. Здесь главный матч – «Факел» — «Зенит», эта игра может серьезно повлиять на расклады в плей-офф.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!