«Динамо» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк хорош, но против Шипачёва и Яшкина не попрёшь

23 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Автомобилист». Начало встречи – в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.90, а успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 3.60.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» М — «Автомобилист» 23 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» М — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.30. Гол в первые десять минут идет за 1.80.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Автомобилист» Екатеринбург (23.02.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги вышел на финишную прямую. Участникам остаётся провести по несколько игр, и стартует Кубок Гагарина. Лидеры конференций фактически определены, а имена большинства аутсайдеров известны. Интриг почти не осталось.

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На вторник, 23 февраля, запланировано сразу 10 поединков, и есть пара примечательных вывесок. В 17:00 мск на «ВТБ-Арене» в Москве стартует встреча местного «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста». Соперники досрочно вышли в плей-офф, хотя ситуация у них всё же заметно разнится.



Москвичам осталось провести только две встречи: дома с екатеринбуржцами и на выезде с китайским «Куньлунем». Кардинально, конечно, ничего не поменяется. Обогнать СКА и забраться на вторую строчку в Западной конференции не получится, стоит разве что оборонять текущее третье место.



За 58 матчей бело-голубые набрали 80 очков. Большинство преследователей значительно отстали и не представляют опасности, а вот ярославский «Локомотив» с 78 очками наступает на пятки. При этом ярославцы ещё и провели на одну игру меньше. Определённый риск существует.

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Впрочем, подопечные Владимира Крикунова настроены серьёзно. В десяти предыдущих встречах у них только одно поражение, да и то по буллитам от нижегородского «Торпедо» (2:3 Б). В остальных девяти случаях восемь побед в основное время и 39 заброшенных шайб. Сумасшедшие цифры!



В прошлой игре столичный клуб гостил у финского «Йокерита» и одержал трудовую победу (5:4 ОТ). Болельщики снова увидели целый град голов, но любопытно тут другое. Свою четвёртую шайбу гости забросили за 27 секунд до финальной сирены, а в овертайме помогло удаление у хозяев.



«Автомобилист» в предыдущем матче тоже стал участником драмы. С горем пополам дома удалось обыграть скромнейший «Сочи» (4:3 Б). Стоит отметить, что за последнюю, шестидесятую, минуту встречи оппоненты на двоих забросили аж три шайбы. А гости сравняли счёт за секунду до сирены.

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Плей-офф от екатеринбургского клуба уже никуда не денется, но потерять текущую шестую позицию в Восточной конференции можно запросто. После 57 игр в активе 66 очков. Однако и нижегородское «Торпедо», и казахстанский «Барыс» набрали столько же, наверняка они захотят подняться выше, чтобы миновать встречи с «Ак Барсом».



В предстоящем поединке против московского «Динамо» шансов у команды канадского специалиста Билла Питерса маловато. Она смотрится крайне нестабильно: лишь три победы в десяти предыдущих турах. В то время как бело-голубые находятся в прекрасной форме.



Против «Автомобилиста» также играет и статистика личных встреч. Он проигрывает уже четыре противостояния подряд, пропустив за это время целых 19 шайб. У москвичей и сейчас с результативностью порядок, а дома они выступают ярко. Так что мы бы проверили лобовую победу хозяев за коэффициент 1.90.

«Динамо» М — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 23 февраля 2021 года

Регулярный чемпионат КХЛ завершается, но столичное «Динамо» на данный момент выглядит гораздо предпочтительнее. Форма отличная, нет проблем с результативностью. А «Автомобилист» одержал всего три победы за десять игр. В последнем случае вовсе едва не уступил аутсайдеру. На наш взгляд, москвичи сумеют одержать очередную домашнюю победу.



Ставка: победа «Динамо» М за 1.90.