Миранчук, Зидан, Моуринью, Месси, Гвардиола – всех сегодня увидим в деле!

Миранчук против Зидана, «Боруссия» М – «Ман Сити» и другие матчи. Что смотреть 24 февраля

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 24 февраля.

На что ставить в футболе 24 февраля

Сегодня пройдут завершающие первые поединки 1/8 финала. В Бергамо «Аталанта» примет обескровленный мадридский «Реал». Ждем, что Алексей Миранчук выйдет на поле и покажет класс! В другом матче дня «Боруссия» из Менхенгладбаха постарается остановить «Манчестер Сити», что будет непросто.

«Боруссия» М — «Манчестер Сити». Прогноз: лёгкая добыча для Гвардиолы в Лиге чемпионов Команда Пепа Гвардиолы не проигрывает на протяжении 25 матчей. И снова попробует взять Лигу чемпионов.

Кроме того, сегодня в рамках Лиги Европы сыграют «Тоттенхэм» и «Вольфсберг». Это уже ответный матч, но интриги практически нет. Первую игру англичане выиграли на выезде со счетом 4:1. В чемпионате Испании «Барселона» примет «Эльче», а во Франции сыграют «Ним» и «Лорьян».

На что ставить в хоккее 24 февраля

В КХЛ сегодня выходной, так что все внимание НХЛ. Здесь в ночь на четверг 7 матчей. Посмотрим, разрешится ли быстро ситуация с Артемием Панариным, «Рейнджерс» играть с «Филадельфией».

На что ещё ставить 24 февраля

Рано утром в четверг 9 матчей в НБА. А в волейболе пришло время решающих стадий еврокубков. В мужской Лиге чемпионов первый матч четвертьфинала против польской «Скры» проведет «Зенит-Казань», а в Кубке ЕКВ два российских клуба сыграют первые матчи полуфиналов. «Динамо» сыграет с французским «Монпелье», а «Зенит» — с бельгийским «Гриньярдом».

4 матча в женской волейбольной Суперлиге. Особняком стоит повторный матч в Калининграде между «Локомотивом» и московским «Динамо».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!