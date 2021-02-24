Остановят ли Надаля на «Ролан Гаррос»? Шансы Медведева минимальны

Грунт не для россиян. Но Рафе всё равно не будет просто.

Только-только завершился Australian Open, а букмекеры уже начали принимать ставки на то, кто станет победителем следующего турнира из серии «Большой шлем» — «Ролан Гаррос»-2021. Соревнования в Париже должны пройти с 17 мая по 6 июня, и кажется, что в этом году пандемия коронавируса не сможет сорвать эти сроки.

Во Франции ситуация хуже, но турнир будет провести проще

Конечно, все помнят, как непросто было провести Australian Open. Квалификационные турниры в других странах, карантин после перелётов, неравные условия для спортсменов. Многие теннисисты наверняка просто хотят поскорее забыть соревнования в Мельбурне. Но что поделать, безопасность в Австралии превыше всего.

Во Франции ситуация с эпидемией сложнее, но, как ни парадоксально, турнир будет провести проще. Пока страна пытается наладить процесс вакцинации и, как и другие государства, сталкивается с проблемами. Но наверняка к маю этот вопрос удастся решить и большая часть населения будет привита. К тому же в Европе нет таких жёстких антиковидных мер, как в Австралии. Если вакцинация пойдёт на ура, мы даже сможем увидеть зрителей на кортах Парижа. Если же проблемы сохранятся, то, скорее всего, турнир пройдет без болельщиков. Но главное, что он в принципе состоится! На худой конец организаторы могут прибегнуть к тому же варианту, что и в прошлом году – перенос «Ролан Гаррос» на более поздние сроки. Так что опасаться поклонникам открытого чемпионата Франции не следует.

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Джокович может остановить Надаля. Или нет?

По главному фавориту всё однозначно – Рафаэль Надаль. У испанца уже 13 побед на «Ролан Гаррос»! Это почти в 2 раза больше, чем на всех других «шлемах» вместе взятых, там побед 7. Так что, конечно, Рафа заходит на 14-й титул. И букмекеры считают его фаворитом. Коэффициент на победу Надаля сейчас 2.09.

Что может помешать испанцу? В первую очередь травмы. По ходу Australian Open он жаловался на своё состояние и в итоге проиграл Стефаносу Циципасу, ведя 2:0 по партиям. Борис Беккер даже успел заявить, что никогда не видел Надаля таким усталым. Но надо понимать, что грунт для испанца – «родное» покрытие, на котором ему проще всего выступать. Да и «Ролан Гаррос» в календаре Рафы наверняка обведён красным цветом.

Ну а что же Новак Джокович? Серб в блестящем стиле выиграл в Австралии, но в Париже за всё время выступлений у него только одна победа, в 2016 году. С другой стороны, сейчас Ноле явно в лучшем физическом состоянии. Его задача – сохранить эту фору до мая. Коэффициент на победу Джоковича – 3.20.

Не будем забывать и о Доминике Тиме. В 2018 и 2019 годах Тим доходил в Париже до финала, на грунте он любит и умеет играть, так что если получится подойти к «Ролан Гаррос» в наилучшей форме – пазл может сложиться. Шансы австрийца аналитики оценили коэффициентом 5.00.

Кто ещё в претендентах? За 17.00 можно поставить на Роджера Федерера, но пока неясно, будет ли швейцарец вообще заявляться на турнир. Все-таки Федерер и грунт – вещи мало совместимые. Рядом Стефанос Циципас, Александр Зверев – но в этих парнях есть сомнения по большей части психологического плана.

Сауль Альварес – Авни Йылдырым. Прогноз букмекеров: для Канело нашли мешка под избиение Канело победит даже с закрытыми глазами – никаких шансов для соперника.

Наши будут стараться, но грунт не их стихия

А что же российские теннисисты? Надо признать, что грунт – самое неудобное покрытие для наших парней, поэтому шансы их на «Ролан Гаррос» невелики. За 16.00 можно сделать ставку на победу Даниила Медведева. Вот только в Париже Даня проигрывал 4 года подряд в первом же круге. Конечно, он прогрессирует, но настолько ли, чтобы сразу выиграть титул? Сомнительно.

Если уж ставить на наших, то стоит рассмотреть Андрея Рублева. В 2020 году в Париже он дошёл до 1/4 финала, да и стиль его игры наиболее адаптирован к грунту. Шансы Рублёва оценивают коэффициентом 26.00.

На Карена Хачанова можно поставить с коэффициентом 101.00, а на Аслана Карацева ставки и вовсе не принимают. Да, Карацев дошёл до полуфинала в Австралии, но его задача сейчас – доказать всем, что это не было случайностью. Пока же, как признавал и тренер Аслана, ему во многом повезло в Мельбурне. Задача Карацева – играть с сильными как можно чаще, что и планирует делать его команда в ближайшее время.

До турнира ещё три месяца, коэффициенты, разумеется, будут меняться. Будем и дальше следить за изменениями котировок и искать лучшие варианты для ставок. Удачи!