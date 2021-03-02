«Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз: Квартальнов, Да Коста и Доус закончили играть в поддавки

3 марта состоится первый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.46, успех «Торпедо» идёт за 6.75.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо» 3 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо» 3 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.40. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ первого матча Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — «Торпедо» (03.03.2021)

Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ начинается самое интересное. Регулярный чемпионат наконец-то завершился: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Будем надеяться, что март и апрель вернут всё с лихвой.

«Металлург» — «Барыс». Прогноз: Воробьёв и Мозякин смажут первый матч в Магнитогорске Год назад клуб из Казахстана выбил «лис» в пяти матчах, но с тех пор многое изменилось.

Кубок Гагарина продолжится в среду, 3 марта, четырьмя матчами. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Казани «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» сразится с нижегородским «Торпедо». Разумеется, имя фаворита в этой паре очевидно: лучшая команда Восточной конференции сразится с восьмой.

Подопечные Дэвида Немировски вполне могли бы получить в первом раунде соперника попроще. Например, с тем же «Авангардом» они играли куда успешнее, да и с «Металлургом» бодались во всех четырёх играх. Винить могут только себя: регулярный чемпионат закрыли серией из пяти поражений.

Справедливости ради, уровень оппозиции оказался серьёзным, из общего ряда выбивался только лишённый мотивации «Нефтехимик». Кроме того, нельзя не отметить, что в четырёх случаях уступили со счётом 2:3 (два раза — в овертайме). Без шансов проиграли только в Ярославле — 1:4.

«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз: Хартикайнен и Амиров увязнут в защите челябинцев «Салават» выдал серию из девяти побед в феврале, но всё равно попал в первом раунде на челябинцев.

Впрочем, это уже детали. В результате отстали и от «Барыса», и «Автомобилиста». А вот с «Ак Барсом» всё давно было понятно: очень ровная и мощная регулярка, вместившая в себя ровно один спад. Он состоялся в октябре и закончился жуткими 1:7 в Хабаровске от «Амура». Дальше результаты выправились.

Подобный темп конкуренты не выдержали, первое место на Востоке далось без нервов. Формально был ещё спад в конце февраля, когда казанцы усиленно играли в поддавки с ЦСКА. И в итоге остались без Кубка Континента. Очевидно, что во время паузы на третий этап Евротура тренерский штаб серьёзно нагрузил хоккеистов.

Потому уровень движения заметно просел и «конёк» выигрывали гораздо реже привычного. Поражений в конце февраля было много, но «барсы» имели на это право: первая строчка в конференции никуда бы не делась, лидеры получили дополнительный отдых, а тренеры заодно проверили в деле ближайший резерв.

«Торпедо» — играющая команда с очень солидной скоростью и классным большинством. Быстрая, резкая, бодрая. Впрочем, если не уступать ей в движении, задача заметно упростится. А у «Ак Барса» достаточно внушительная скамейка, чтобы поддерживать высочайший темп на дистанции. Любовь к коротким сменам и хорошая физическая подготовка никуда не делись, неслучайно клуб из Татарстана редко проигрывал третьи периоды.

Кроме того, у нижегородцев средненькая бригада вратарей. В общем, хоккей тут должен быть весёлым, но одна победа в серии кажется для аутсайдера потолком. И одержана она, скорее всего, будет в Нижнем Новгороде. Задачу на сезон подопечные Немировски выполнили, возвращение на Восток ознаменовали ещё одним попаданием в плей-офф.

Однако ресурсов для полноценной зарубы с «Ак Барсом» всё же недостаточно. Мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 1.88 и П1 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.77. Свой гол-два гости найдут, хотя для успеха этого вряд ли хватит.

«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 марта 2021 года

«Торпедо» — симпатичная команда, которая ставит на скорость и имеет отличное большинство. Однако разница в уровне исполнителей и глубине состава колоссальна, да и на последнем рубеже казанцы имеют явное преимущество. То есть свой гол-два нижегородцы будут находить исправно, но больше пяти встреч в этой серии мы вряд ли увидим.

Ставка: «Ак Барс» победит + обе забьют за 1.88.