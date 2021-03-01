«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз: Хартикайнен и Амиров увязнут в защите челябинцев

«Салават» выдал серию из девяти побед в феврале, но всё равно попал в первом раунде на челябинцев.

3 марта состоится матч плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Салавата» в основное время можно с коэффициентом 1.98, успех «Трактора» идёт за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 3 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 3 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.88, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Трактор» Челябинск (03.03.2021)

Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ начинается самое интересное. Регулярный чемпионат наконец-то завершился: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Будет надеяться, что март и апрель вернут всё с лихвой.

Кубок Гагарина продолжится в среду, 3 марта, четырьмя матчами. Наиболее ранний начнётся в 17:00 мск в Уфе, где «Салават Юлаев» сразится с «Трактором». Эта серия всерьёз рискует стать украшением первого раунда, поскольку соперники заметно отличаются по стилю, но в то же время явно стоят друг друга.

Зелёные продолжают удивлять. На финише регулярного чемпионата выглядели очень солидно. Если не сказать — страшно: девять побед подряд на фоне заметных перелётов. Дважды выиграли в Хабаровске, дожали на своём льду «Ак Барс» (3:2), выстояли в Балашихе против мотивированного «Авангарда» (2:1).

Как оказалось, всё это ровно ради того, чтобы в последний день разгромно проиграть в Ярославле (1:4) и пропустить вперёд «Металлург». Подопечные Томи Лямся опустились на четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и попали в 1/8 финала на колючий «Трактор».

Возможно, в этом была какая-то логика или даже умысел, но со стороны челябинцы кажутся куда более опасным коллективом, чем заметно сдавший в нынешнем сезоне «Барыс». Возвращение Анвара Гатиятулина моментально дало плоды, а прошлогодний провал забылся как страшный сон.

«Мишки» с первых дней уверенно держались в зоне плей-офф, одно время даже лидируя в конференции. Состав тут не самый звёздный, зато с организованностью и дисциплиной нет ни малейших проблем. Плюс замечательное меньшинство — 83,6% надёжности. Лёгкой жизни у легионеров «СЮ» точно не будет.

Хорошие новости для хозяев — Юха Метсола готов к старту плей-офф, с «Локомотивом» он отыграл все 60 минут. Ключевым фактором наверняка окажутся спецбригады. У «Салавата» прекрасное большинство и мощнейшее первое звено, а вот в меньшинстве колоссальные проблемы. Сочетания меняются, пропущенные шайбы остаются.

Пожалуй, нынешний «Трактор» — один из лучших в КХЛ по умению закрывать ведущих исполнителей соперника. Собственно, обе очные встречи в регулярном чемпионате оказались нервными. Команды обменялись домашними победами — 3:1 и 1:2 ОТ. Тут надо добавить, что в Башкортостане дубль оформил Никита Сошников, которого уже давно нет в клубе.

В общем, давать на П1 меньше двойки как минимум сомнительно. Мы бы выбирали между классическим вариантом Х2 за 1.87 и ставкой «хозяева не забьют в первом периоде» за 2.07. Челябинцы прекрасно делают домашнее задание, так что стартовые минуты должны стать большим испытанием для фаворита.

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 марта 2021 года

«Салават Юлаев» выдал отличную победную серию в феврале, но закрыл регулярный чемпионат чувствительным поражением в Ярославле. И попал на колючий «Трактор», у которого полный порядок с организованностью, дисциплиной, меньшинством и умением закрывать чужих лидеров. Шансы уфимцев чуть выше, но линия, на наш взгляд, должна выглядеть ровнее.

Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.87.