«Металлург» — «Барыс». Прогноз: Воробьёв и Мозякин смажут первый матч в Магнитогорске

Год назад клуб из Казахстана выбил «лис» в пяти матчах, но с тех пор многое изменилось.

2 марта состоится первый матч первого раунда Кубка Гагарина КХЛ «Металлург» — «Барыс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.81, успех «Барыса» идёт за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Барыс» 2 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Барыс» 2 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Барыс» Нур-Султан (02.03.2021)

Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ начинается самое интересное. Регулярный чемпионат наконец-то завершился: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Будет надеяться, что март и апрель вернут недополученную интригу с лихвой.

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Кубок Гагарина стартует во вторник, 2 марта, четырьмя матчами. Наиболее ранний начнётся в 17:00 мск в Магнитогорске, где «Металлург» сразится с «Барысом». Год назад соперники тоже пересеклись в первом раунде плей-офф КХЛ, вот только тогда преимущество своего льда имел клуб из Казахстана.

Он и прошёл дальше, причём без каких-либо трудностей. Управился в пяти встречах и лишь однажды пропустил больше двух шайб. Правда, с тех пор многое изменилось. Главный тренер Андрей Скабелка перебрался в Ярославль, заодно прихватив с собой Эдди Паскуале. Потери оказались невосполнимыми.

«Барсы» очень долго запрягали: то привыкали к новому тренеру, то набирали форму после ухода на карантин. Результаты пошли перед самой зимой. Этого хватило, чтобы спокойно финишировать в кубковой восьмёрке. На финише опередили «Торпедо» и «Автомобилист», заняв шестое место в конференции.

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И всё же трудно спорить с тем, что гости за год ослабли. А вот «Металлург», напротив, существенно добавил. Выдал несколько убойных победных серий и на флажке вырвал третью строчку Востока у «Салавата Юлаева», получив шанс поквитаться за прошлый год. На финише регулярного чемпионата результаты просели, но это абсолютно нормально.

ММг считается фаворитом серии у букмекеров, что вполне логично. Вратарская бригада надёжнее, уровень исполнителей выше, состав глубже. Спецбригады не всегда хороши, но у «Барыса» с большинством и меньшинством проблем не меньше. Зато хозяева куда реже чудят в обороне и почти не привозят шайбы на ровном месте.

В то же время отдавать «лисам» большое преимущество не стоит. Достаточно взглянуть на сезонную серию: все четыре матча выдались нервными и дошли до концовки. В трёх случаях итоговая разница составила одну шайбу (2:1 Б, 2:3 ОТ, 3:2). И 7 февраля подопечные Ильи Воробьёва добыли волевую победу со счётом 3:1.

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Как видно, результативность стабильно не самая высокая. Лишь в двух из девяти последних очных битв состоялось больше четырёх голов. А тут игры навылет, где цена ошибки гораздо выше. То есть осторожности должно прибавиться, что усиливает подозрения в низовом характере встречи. От этого вполне можно оттолкнуться.

Мы бы выбирали между ИТМ 3 гола «Металлурга» за 1.74 и тоталом меньше 5 шайб за 1.76. Ждём довольно закрытую игру и что-то в духе 2:1 или 2:2 к финальной сирене.

«Металлург» — «Барыс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 марта 2021 года

Шансы «Металлурга» в самом деле выше — состав крепче и глубже, вратари надёжнее, свой лёд. В то же время лёгкой прогулки у хозяев тут быть не должно, «Барыс» в последние годы удачно играет с «лисами». Лишь в одной из девяти предыдущих очных встреч было забито больше пяти шайб. Более того — в семи случаях команды ограничивались тремя-четырьмя голами. Высокой результативности не ждём.

Ставка: ИТМ 3 гола «Металлурга» за 1.74.