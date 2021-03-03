Миранчук, Головин, плей-офф КХЛ и другие матчи. Что смотреть 3 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 3 марта.

На что ставить в футболе 3 марта

Игр сегодня много, но супергромких вывесок нет. В Кубке России сыграют перенесённый матч «Уфа» и «Урал», мы узнаем последнего четвертьфиналиста. В Англии «Лестер» гостит у «Бернли», а «МЮ» — у «Кристал Пэласа». В Италии ждём выхода Алексея Миранчука, его «Аталанта» сыграет с «Кротоне». Кроме того, «Фиорентина» сыграет с «Ромой». Сомнительно, что Александр Кокорин сыграет, но вдруг?! Важный матч для «Милана» — команда Стефано Пиоли постарается удержаться в чемпионской гонке, но для этого надо обыграть «Удинезе».



Во Франции ждём очередных подвигов от Александра Головина, его «Монако» сыграет на выезде со «Страсбургом». Ну и ещё два четвертьфинала Кубка Германии: «Эссен» — «Киль» и «Лейпциг» — «Вольфсбург».

На что ставить в хоккее 3 марта

Очередные 4 встречи в плей-офф Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» начнёт серию с «Трактором», а «Ак Барс» — с «Торпедо». На Западе дерби ЦСКА – «Спартак» и игра «Локомотив» — «Йокерит». После полуночи 6 матчей в НХЛ.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз: «армейцы» спокойно заберут московское дерби у Олега Знарка ЦСКА не проигрывал «Спартаку» в основное время с сентября 2013 года.

На что ещё ставить 3 марта

На крупном теннисном турнире в Роттердаме Даниил Медведев сыграет с представителем Сербии Душаном Лайовичем.

В баскетбольном Еврокубке главный матч для «Локомотива-Кубани». Краснодарцам обязательно нужно выигрывать на выезде у французского «Леваллуа». УНИКС, у которого проблем куда меньше, дома примет «Андорру». 10 матчей пройдёт в НБА.



В мужском волейбольном Кубке ЕКВ питерский «Зенит» на выезде сыграет ответный полуфинальный матч против бельгийского «Греньярда». В первой игре российская команда выиграла 3:1, на выезде нужны 2 партии.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!