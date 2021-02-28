Даниил Медведев — Душан Лайович. Прогноз: погоня за Надалем начинается с друга Джоковича

В случае выхода в финал соревнований Медведев впервые в карьере станет второй ракеткой мира.

1 марта Даниил Медведев и Душан Лайович сыграют в матче первого круга соревнований в Роттердаме (Нидерланды). Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева. Ставки на его победу принимаются по коэффициенту 1.09. Коэффициент на победу Лайовича составляет 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч соревнований в Роттердаме Медведев — Лайович 1 марта 2021 года

Аналитики не уверены, что матч Даниил Медведев — Душан Лайович получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.84, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 1.98. Поставить на третий сет можно за 3.70.

Анализ матча первого круга турнира в Роттердаме Даниил Медведев — Душан Лайович (01.03.2021)

Чуть более недели прошло с момента завершения Открытого чемпионата Австралии, а Даниил Медведев уже приехал в Роттердам, где получил первый номер посева. Его первым соперником станет опытный серб Душан Лайович.

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Медведев и Лайович пересекались дважды, каждый из теннисистов одержал по одной победе. При этом лишь одна встреча прошла на хардовом покрытии — на «Кубке Кремля» 2018 года со счётом 6:2, 6:1 победил россиянин. Проиграл Даниил на грунте и с учётом не самого впечатляющего тенниса, который он демонстрирует на этом покрытии, не стоит возвращаться к этому результату в контексте хардового турнира.

Важным моментом является тот факт, что уже по итогам соревнований в Роттердаме Медведев может дебютировать в ранге второй ракетки мира. Такой вариант стал возможен после снятия с соревнований Рафаэля Надаля — теперь Даниилу просто достаточно добраться до финала. Солидная мотивация для россиянина.

Лучшим результатом Медведева в Роттердаме является выход в полуфинал в 2019 году. Тогда Даниил, будучи пятым номером посева, проиграл будущему чемпиону соревнований Гаэлю Монфису. Теперь же система координат в большом теннисе прилично изменилась и именно Медведев является главным фаворитом турнира.

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Даниил в суперформе — поражение от Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии стало первым за 20 матчей. В том же поединке прервалась победная серия Медведева над представителями топ-10 рейтинга ATP — россиянин 12 раз подряд побеждал в таких матчах. Складывается впечатление, что 25-летний уроженец Москвы надолго вошёл в элиту мирового тенниса.

Что касается Лайовича, то даже с учётом 27-й строчки рейтинга АТР он продолжает выступать крайне нестабильно. После выхода в четвёртый круг Australian Open Душан отправился на соревнования в Монпелье, однако проиграл в первом же раунде 102-й ракетке мира Деннису Новаку. При этом до старта австралийского мэйджора серб и вовсе шёл на серии из семи подряд поражений. Крайне сомнительно, что такой игрок сможет составить серьёзную конкуренцию Медведеву.

Учитыва, что ставить на победу Медведева по столь низкому коэффициенту нецелесообразно, то вариант с тоталом или форой рассмотреть можно. Вряд ли Даниил планирует потратить много сил и времени на матч первого круга. Особенно учитывая то, что он уже имеет опыт разгромной победы над Лайовичем.

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Потому не видим смысла мудрить. Коэффициент на П1 в двух сетах смешной — 1.31, в лучшем случае сгодится для экспресса. Остаётся только заигрывать фору. На Ф1 (-5.5) гейма дают 1.94 — вполне неплохо. Альтернатива — тотал меньше 20.5 гейма за 1.71.

Ставки на матч Медведев — Лайович на турнире в Роттердаме 1 марта 2021 года

У Медведева было достаточно времени на восстановление после затяжного Australian Open, а значит к соревнованиям в Роттердаме он должен подойти во всеоружии. Вряд ли Даниил сможет повторить результат матча, который состоялся в Москве два с половиной года назад, но выиграть уверенно ему явно по силам.

Прогноз: победа Медведева с форой (-5.5) за 1.94.