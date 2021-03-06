«Атлетико» — «Реал». Прогноз: Зидан без Рамоса — деньги на ветер. Симеоне не упустит шанс

В трёх последних матчах «Реал» забил всего три мяча. А ведь «Атлетико» многого не позволит.

7 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу “матрасников” в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63. Успех гостей оценён экспертами в 2.92. А ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» 7 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз матча 26-го тура Примеры «Атлетико» Мадрид — «Реал» (07.03.2021)

Центральный матч 26-го тура чемпионата Испании обещает быть огненным — на «Ванда Метрополитано» встретятся «Атлетико» и «Реал». Помимо самого факта мадридского дерби, обе команды ведут отчаянную борьбу за чемпионский титул.

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Если ещё месяц назад шансы подопечных Диего Симеоне на титул казались огромными, то всего две победы в пяти последних турах Примеры существенно их сократили. От былого преимущества над «Реалом» и «Барселоной» остались пять очков, а в случае поражения в предстоящем матче конкуренты и вовсе могут подобраться на расстояние одной победы.



В таких условиях «Атлетико» обязательно должен побеждать в дерби, и все условия для такого результата имеются. Достаточно взглянуть на лазарет «Реала», который по-прежнему забит под завязку. Так, в воскресной игре не смогут принять участие Дани Карвахаль, Эден Азар, Мариано Диас, Эден Милитао и Серхио Рамос.

Список потерь просто потрясающий. Каждый из них мог бы выйти в основном составе и сделать результат, однако теперь Зинедину Зидану придётся прилично поломать голову над заменами. Конечно, это повышает шансы хозяев.

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Впечатляет и статистика домашних матчей у «Атлетико» в Ла Лиге — в 12 случаях у них девять побед при двух ничьих и одном поражении. Опасения вызывает лишь тот факт, что один из ничейных результатов и поражение случились именно в последних двух матчах, проведённых на «Ванда Метрополитано». Впрочем, игры с «Реалом» всегда носят особенный характер и кто-кто, а Диего Симеоне умеет доходчиво объяснять игроками такие вещи.



Несмотря на то, что «Реал» идёт на беспроигрышной серии из шести матчей, результаты команда добывает очень и очень натужно. В трёх последних играх (две победы и ничья) мадридцы отметились всего тремя забитыми мячами. Домашний матч с «Реал Сосьедадом» команда и вовсе едва не проиграла — ничью принёс гол Винисиуса Жуниора на 89-й минуте.



«Атлетико» же обожает подобные засушливые матчи, исход которых решает один забитый мяч. Вряд ли «Реал» при всех своих проблемах побежит вперёд и попытается забить как можно больше — команда будет вынуждена играть осторожно, а такой расклад идеально подойдёт для соперника. Нельзя забывать и о результате дерби в первом круге Примеры — тогда «Реал» выиграл со счётом 2:0, чем явно разозлил Диего Симеоне, который будет всеми силами стремиться отомстить.

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Ключевым фактором, который должен повлиять на итоговый результат встречи может стать отсутствие в центре защиты «Реала» Серхио Рамоса. Связка Начо — Варан пусть и является уже достаточно опытной, но ошибки допускает достаточно часто. Учитывая наличие в центре нападения многоопытного Луиса Суареса, для забитого мяча может хватить даже одной оплошности оппонентов. Возьмём П1 с нулевой форой за уверенный коэффициент 1.84.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» 7 марта 2021 года

Нас ожидает спокойный матч, судьбу которого может решить один единственный мяч. На бумаге больше шансов имеют хозяева, однако если голов не будет долго, то «Атлетико» вполне может согласиться на ничью и начать сушить игру вплоть до финального свистка. Поделив очки, «матрасники» как минимум не подпустят к себе одного из конкурентов, а это уже результат.



Ставка: победа «Атлетико» с форой (0) за 1.84 или тотал меньше (2) за 2.14.