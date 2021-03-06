«Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз на 3-й матч: валидола в Челябинске на всех не хватит

7 марта состоится третий матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех «Салавата Юлаева» идёт за 2.65.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» 7 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» 7 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.93. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.98. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

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Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ началось самое интересное. Регулярный чемпионат завершился тихо: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Остаётся надеяться, что в марте и апреле интриг окажется больше.

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Во всех парах сыграно по два поединка, цена ошибки существенно возрастает. На воскресенье, 7 марта, по традиции запланированы четыре матча. Наиболее ранний стартует в 14:30 мск в Челябинске. “Трактор” сразится с “Салаватом Юлаевым”. Как и ожидалось, эта серия — один из главных претендентов на звание жемчужины первого раунда.

В Уфе соперники обменялись победами. Следует признать, что противостояние складывается под диктовку подопечных Анвара Гатиятулина. Они определённо уступают по уровню исполнителей, но затаскивают соперника в вязкий хоккей с обилием единоборств, где ничто не даётся просто так.

Стремительные атаки сходу и работа на “пятачке” решили исход первого поединка — 3:1 в пользу гостей. В пятницу зелёные прошли по краю пропасти, но всё же удержались. В овертайме дожали, причём решающую шайбу сделали лидеры. Хартикайнен забил, Ларсен и Гранлунд в ассистентах (3:2 ОТ).

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Строго говоря, всё справедливо. 0-2 в серии не заслуживала ни одна из команд. “Салават Юлаев” имеет заметное территориальное преимущество и исправно нагружает Ивана Федотова. Хотя челябинцы абсолютно не против бросков от синей линии и бортов. А вот выбраться за убойные позиции позволяют нечасто.

Разницу сделали детали. В среду “Трактор” сумел закрыть ведущее звено хозяев, практически не удалялся и здорово отработал в меньшинстве. В пятницу нахватал малых штрафов, в результате чего позволил “СЮ” отыграться в середине второго периода. Больше того — тот отрезок превратился в натуральный навал, а потому тренерскому штабу “мишек” пришлось брать тайм-аут.

Подопечные Томи Лямся много бросают, стучат по штангам и перекладинам, создают моменты. Тем сильнее восхищает умение уральцев терпеть и выживать в самых сложных ситуациях. Казалось бы — 1:2 в третьем периоде, оппонент ведёт игру и близок к третьей шайбе. Однако команда держится, дожидается момента и сравнивает: бросок, подправление, добивание.

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Результативность пока довольно сдержанная, но это самый настоящий кубковый хоккей. С огромным количеством единоборств, эмоций и постоянным напряжением. Неудивительно, что букмекеры фактически не видят фаворита в третьем матче: состав у “Салавата” крепче, зато “Трактор” играет дома.

Добавим, что два предыдущих поединка в Челябинске хозяева забрали — 2:1 ОТ и 4:2. Свои трибуны поддержат в трудные минуты, так что градус давления со стороны “СЮ” наверняка ослабеет. Пожалуй, имеет смысл проверить “гол в первые 10 минут — нет” за 1.95. Альтернатива — хозяева не забьют в первом периоде за 1.90.

В первом матче соперники обменялись шайбами уже к шестой минуте, во втором “Трактор” тоже довольно быстро вышел вперёд. Пора делать выводы. Цена ошибки повышается, а в гостях уфимцы наверняка станут действовать аккуратнее. На таком фоне первый период рискует получиться закрытым. Не удивимся, что если после 20 минут на табло останутся нули.

«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 марта 2021 года

Команды обменялись победами в Уфе. Рисунок игры стабилен: подопечные Томи Лямся владеют инициативой, челябинцы караулят ошибки и стараются убегать в контратаки. На выезде «Салават Юлаев» будет действовать осмотрительнее, да и цена ошибки повышается. Потому первый период рискует получиться закрытым. Вполне возможно, что первую шайбу придётся подождать.

Ставка: «Трактор» не забьёт в первом периоде за 1.90.