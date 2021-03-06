«Динамо» — «Тамбов». Прогноз: бело-голубые сядут на хвост ЦСКА и «Спартаку» в РПЛ

7 марта состоится матч 21-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Тамбов». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех тамбовчан оценён экспертами в 23.00. А ставки на ничью принимаются за 8.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура РПЛ «Динамо» — «Тамбов» 7 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Динамо» Москва — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.83. Поставить на «обе забьют» можно за 3.00.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата России «Динамо» — «Тамбов» (07.03.2021)

Дождались! Зимняя погода постепенно сдаётся под давлением марта, а это значит, что Российская Премьер-Лига возвращается после вынужденной спячки. Уже разобрались со стадией 1/8 финала Кубка России и успели прогреться в 20-м туре первенства. На повестке дня 21-й тур, который распечатает заключительную треть сезона.

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Программа продолжится 7 марта сразу четырьмя поединками. В 16:30 мск на «ВТБ-Арене» столичное «Динамо» будет принимать практически обескровленный «Тамбов». «Волки» собрались в нынешнем составе в последний момент, им потребуется немало времени, чтобы сыграться и добрать физические кондиции.



В Кубке страны они гостили у другой московской команды – «Локомотива» – и не сумели оказать сопротивления. Уступили со счётом 0:3. А в прошлой игре в РПЛ принимали волгоградский «Ротор» и снова пропустили три мяча (1:3). На первый тайм запала хватило, даже открыли счёт. Но после перерыва посыпались.



Финансовые проблемы мучают тамбовчан уже давно. Любопытно, что последняя победа в РПЛ датируется серединой октября прошлого года, то есть случилась почти четыре с половиной месяца назад с учетом перерыва. А в следующих девяти турах пришлось потерпеть сразу семь поражений.

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Разумеется, такая ужасная форма не могла не отразиться на положении в турнирной таблице. После 20-го тура команда Сергея Первушина занимает последнее место с 13 очками в активе. Дистанция до безопасной 12-й строчки составляет девять пунктов, а до зоны стыковых матчей – один.



При таких раскладах имя фаворита предстоящего поединка сомнений вызывать не может. Тем более что московское «Динамо» весьма уверенно возобновило сезон. Сперва выбили из Кубка России «Спартак», обыграв того по делу со счётом 2:0, а затем пришлось повозиться в РПЛ с «Ахматом» на выезде (2:1).



Первый тайм остался за бело-голубыми. Они хорошо шли в прессинг, забили два мяча. Однако после перерыва сценарий несколько поменялся. В середине второго тайма грозненцы отквитали один гол и могли идти на финальный штурм, но это сделало невозможным глупое удаление полузащитника Тимофеева.

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Москвичам же добытая победа помогла остаться в шестёрке лучших чемпионата России. Всего за 20 туров удалось набрать 33 очка, что соответствует как раз шестом месту. Правда, отставание от идущего третьим «Сочи» составляет всего лишь три пункта, плотность в верхней части таблицы по-прежнему серьёзная.



«Тамбов» уступил скромному «Ротору», хотя вёл в счёте после первого тайма. Ожидать, что он окажет вменяемое сопротивление «Динамо» в Москве, судя по всему, не стоит. При Сандро Шварце столичный клуб заметно преобразился, особенно в атаке, шансы гостей стремятся к нулю.



Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 1.85 и ИТБ1 2.5 мяча за 1.90. Дело тут ещё в том, что за три домашних игры в Российской Премьер-Лиге под руководством немецкого специалиста бело-голубые одержали три победы и забили девять мячей. Ждём ещё одного уверенного матча в их исполнении.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Динамо» — «Тамбов» 7 марта 2021 года

«Тамбов» чудом остался доигрывать сезон в Премьер-лиге, проблем не сосчитать: как финансовые, так и по составу. Для «Динамо», которое при Сандро Шварце показывает неплохой футбол в атаке, такие тамбовчане явно не станут преградой. Ждём уверенной победы хозяев. Вполне возможен разгром.



Ставка: победа «Динамо» с форой (-2) за 1.85.