«Спартак» — ЦСКА. Прогноз на 3-й матч серии: «армейцы» приблизят отпуск для Олега Знарка

7 марта состоится третий матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.92, успех «Спартака» идёт за 3.78.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Спартак» — ЦСКА 7 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 7 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

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Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ началось самое интересное. Регулярный чемпионат завершился тихо: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Остаётся надеяться, что в марте и апреле интриг окажется больше.

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Во всех парах сыграно по два поединка, цена ошибки существенно возрастает. На воскресенье, 7 марта, по традиции запланированы четыре матча. Три из них стартуют в 17:00 мск. В Москве «Спартак» сразится с ЦСКА. Красно-белые будут хозяевами только формально: они тоже проводят домашние встречи на «ЦСКА-Арене».

Пока обходится без сенсаций, лучший клуб Западной конференции по итогам регулярного чемпионата ведёт в серии 2-0. Справедливости ради, оба раза подопечные Олега Знарка выглядели более чем достойно. В первом случае вообще не пропустили в основное время и дотерпели до овертайма. Там, правда, не хватило (0:1 ОТ).

В пятницу дело дошло до разгрома — 1:5. Счёт, впрочем, обманчив. Аутсайдер долго держался в седле, однако теперь ошибок стало больше. Ошибка при смене состава, меньшинство, 0:1. Не смогли выбросить шайбу, не накрыли Дальбека — 1:2. В третьем периоде довольно быстро получили третью, после чего раскрылись и пропустили ещё.

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Разницы в четыре шайбы красно-белые никак не заслуживали, но это уже лирика. «Спартак» делает всё возможное, эпизодами очень недурно смотрится в чужой зоне, бросается под шайбу. Однако в сухом остатке — ни одной шайбы в равных составах за 120 минут. Единственный гол ведь пришёл в большинстве.

Ларс Юханссон хорош, хотя работы у него не так много. У команды Знарка маловато бросков, лишние передачи порой приводят к тому, что атаки захлёбываются. А у «армейцев» всё в рабочем режиме даже без Никиты Сошникова, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Похоже, увеличившееся количество ошибок идёт именно из-за разницы в глубине состава. Поддерживать высочайшую интенсивность при режиме «игра через день» без ротации крайне сложно. Усталость накапливается, концентрация теряется. А красно-синие за такое наказывают лучше всех в лиге.

Игорь Никитин на пресс-конференции после второго поединка анонсировал изменения в составах, а вот его коллега такой возможности лишён. Судя по всему, дальше разница в движении будет становиться всё очевиднее. Потому основная надежда красно-белых — Юлиус Гудачек. Без его подвигов зацепиться практически нереально.

В принципе, линия позволяет не мудрить и взять лобовую победу ЦСКА за отличный коэффициент 1.92. «Спартак» готов выдерживать давление, но только до определённого момента. Ставка попроще — ИТМ 2 шайбы «Спартака» за 1.73. Пока совсем не видно, за счёт чего красно-белые собираются взламывать оборону «армейцев».

«Спартак» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 марта 2021 года

«Спартак» делает всё возможное, эпизодами очень недурно смотрится в чужой зоне, бросается под шайбу. Однако в сухом остатке — ни одного гола в равных составах за 120 минут. В первом матче откатали вхолостую, во втором забросили в большинстве. Потому проверим индивидуальный низ красно-белых. Работы у Ларса Юханссона пока немного, зато сам он весьма надёжен.

Ставка: ИТМ 2 шайбы «Спартака» за 1.73.