«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз на 4-й матч: Павел Дацюк сравняет счёт в серии

8 марта состоится четвёртый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Авангард». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.84, а успех омичей оценён в 2.27.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» 8 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.84, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00. Гол в первые десять минут идет за 1.89.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина «Автомобилист» Екатеринбург — «Авангард» Омск (08.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. На дворе весна, а это значит, что уже стартовала стадия плей-офф. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Впрочем, следующие пару месяцев должны получиться жаркими.

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Кубок Гагарина продолжится в понедельник, 8 марта, четырьмя поединками. В 14:30 на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге местный «Автомобилист» будет принимать омский «Авангард» и постарается исправить ситуацию. После трёх встреч счёт в серии 2-1 в пользу омичей.



После стартовой игры серии, которую «Авангард» выиграл всухую (3:0), появилось ощущение, что всё может закончится за четыре встречи. Всё же и во время «регулярки» клуб смотрелся гораздо интереснее, и «Автомобилист» на финише заметно захромал, да и победить соперника получилось уверенно.



Однако во втором матче екатеринбуржцы понемногу начали оживать. Здорово провели первые два периода, регулярно создавали моменты. Подвела разве что третья двадцатиминутка, хотя стоит вспомнить два взятия ворот, которые были отменены из-за положения «вне игры». В одном случае — совсем на тоненького.

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Три заброшенные шайбы словно вернули уверенность команде Билла Питерса. Буквально на днях она уже на своём льду принимала омичей и одержала победу со счётом 2:1, вернув интригу. Хотя стоит отметить, что соперник играл так же хорошо, как и в первом матче. Но на этот раз фортуна оказалась на стороне хозяев.



Подопечные Боба Хартли создали много моментов, даже преимущество по броскам было на их стороне (38:27), только реализация подвела. Оппоненты обменялись голами во втором периоде и, казалось, дело идёт к овертайму. Однако практически за минуту до сирены шайба Белоусова подарила «Авто» победу.



Любопытно, что эта победа стала для «Автомобилиста» шестой за семь последних домашних игр против «Авангарда». Четыре из них, к слову, завершились в основное время. То есть омскому клубу, мягко говоря, далеко не всегда везёт в Екатеринбурге. В этот раз проще тоже не будет.

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Всё-таки екатеринбуржцы почувствовали вкус крови и снова нашли свою игру, едва ли они теперь так просто отдадут серию. Второй момент – статистика выездных матчей омской команды. Дело в том, что «ястребы» и во время «регулярки» в гостях выглядели заметно скромнее, чем у себя дома.



На наш взгляд, Дацюк и компания сумеют уравнять шансы на своём льду. Мы бы рискнули и проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 2.18. В случае ничейного исхода в основное время будет возврат средств, ну а дотянуть как минимум до овертайма хозяевам вполне по силам.

«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 8 марта 2021 года

«Автомобилист», судя по всему, почувствовал вкус крови и нашёл свою игру. В обороне стали действовать надёжнее, Якуб Коварж в порядке. «Авангарду» и на этот раз в Екатеринбурге будет тяжело. На наш взгляд, екатеринбуржцы вполне могут попробовать уравнять шансы в серии.



Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (0) за 2.18.