Стипе Миочич – Фрэнсис Нганну. Прогноз букмекеров: ждём нокаут, но от кого?

В ночь с 27 на 28 марта мск, в Лас-Вегасе (США), на арене Apex в рамках турнира UFC 260 пройдет бой между действующим чемпионом в тяжёлом весе Стипе Миочичем и претендентом Фрэнсисом Нганну. Это уже второй их бой – в 2018 году Миочич победил соперника решением судей.

Букмекеры считают, что на этот раз всё может быть по-другому. По крайней мере, они ведут фаворитом французского бойца, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.69 (55% вероятности). На Миочича можно сделать ставку за 2.19 (43%), а на ничейный исход предлагают коэффициент 51.00 (2%).

Поставить на то, что бой будет полным, можно с коэффициентом 3.40. Досрочное завершение поединка аналитики оценили коэффициентом 1.19.

Анализ и прогноз боя Стипе Миочич – Фрэнсис Нганну (28.03.2021)

Разумеется, нельзя не отметить, что этот бой носит статус боя-реванша. В январе 2018 года Миочич измотал Нганну и победил его единогласным судейским решением. Но сейчас Стипе уже 38, он стал на 3 года старше, а его соперник значительно прибавил за этот период времени.

Собственно, после победы над Нганну у Миочича был только один соперник – Даниэль Кормье. Это была настоящая чемпионская трилогия. В первом бою Кормье нокаутировал Стипе, но Миочич отыгрался во втором бою – технический нокаут. В третьей, заключительной части трилогии Миочич победил соперника единогласным решением. Всего же за карьеру у Стипе 20 побед и 3 поражения.

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Фрэнсис Нганну времени зря не терял и очень сильно прибавил за 3 года, прошедшие с момента его поражения от Миочича. Он успел победить Кёртиса Блэйдса, Кейна Веласкеса, Джуниора дос Сантоса и Жаирзиньо Розенстрайка – далеко не самых последних бойцов в мире UFC. Всех этих ребят француз камерунского происхождения нокаутировал и жаждет реванша.

Конечно, исходя из всех этих данных, рука так и тянется поставить на Нганну, но Миочич уже успел предостеречь всех от необдуманных поступков.

«Фрэнсис – суперкрутой парень. Он нокаутирует всех подряд, набрал отличный ход, но ему снова придётся драться со мной. И это не лучший вариант для него. Он стал лучше, но и я не стоял на месте», — подчеркнул Миочич. Кроме того, Стипе отметил, что отдельно работал над скоростью.

Букмекеры уверены, что бой завершится досрочно, ведь в октагон выйдут два отличных нокаутера. Что ж, в принципе, это резонно, но не стоит забывать, что тот же Миочич начинал с борьбы. Возможно, учитывая невероятную ударную мощь Нганну, Стипе попытается затянуть его в вязкий бой и снова победить решением? Совсем отбрасывать этот вариант не стоит.

На досрочную победу Миочича 3.20, а на то, что бой завершит до финального гонга Нганну, можно поставить за 1.81. Все свои последние бои Фрэнсис выиграл нокаутом. Более того, всех четверых своих последних соперников он вырубил в первом же раунде! Дольше всех продержался Джуниор дос Сантос – 71 секунду. Так что присмотритесь к победе Нганну в первом же раунде – коэффициент на такой исход 3.10.

Конечно, Миочич постарается не лезть на рожон в первом раунде. Максимальная дистанция и предельная концентрация – вот лучшие союзники Стипе в этом бою. А дальше Миочич постарается тактически переиграть Фрэнсиса. Скорость и точность – вот его конек. А возможно, мы увидим и борьбу в партере, здесь у Миочича есть преимущество. Возможно, сабмишна от него ждать не стоит, но, чтобы измотать соперника, это верное средство. Именно так Стипе действовал в первом бою.

Нганну уступает сопернику в выносливости, поэтому его шанс – выиграть бой в первых трех раундах. Собственно, на завершение боя в этом интервале можно поставить с коэффициентом 1.57. На поздние раунды или победу одного из бойцов по очкам можно поставить за 2.25. И это уже время Стипе Миочича. Если он выстоит, туго придется уже Фрэнсису. Ну а на что ставить – решать вам. Удачи!