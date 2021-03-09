«Зенит» ещё лидирует, но ЦСКА и «Спартак» всё ближе! Кто выиграет РПЛ?

21-й тур РПЛ вдохнул интригу в чемпионскую гонку. «Зенит» в Казани на последних секундах проиграл «Рубину», да и в целом качество игры питерцев вызывает опасения у их болельщиков. Тем более, что ЦСКА и «Спартак» не дремлют. Московские клубы выиграли, борьба за чемпионство продолжается!

«Зенит» — фаворит, но интрига возродилась

Сделать ставку на то, что питерцы выиграют РПЛ, сейчас можно с коэффициентом 1.45. «Зенит» очень слабо вкатился в весеннюю часть сезона: вылет из Кубка, ничья с «Ростовом», а теперь и поражение от «Рубина». В причинах копаться не будем, оставим это экспертам, но очевидно: если команда Семака не нащупает игровой ритм, чемпионство можно и упустить. Сейчас у зенитовцев 42 очка, и это всего на 2 больше, чем у идущего вторым ЦСКА. Дистанция одной победы.



Шансы «армейцев» букмекеры оценили коэффициентом 4.00. Команда Виктора Гончаренко уверенно переиграла «Ахмат» 2:0. Нельзя сказать, что москвичи сейчас в полном порядке, хотя бы потому, что на них свалилась эпидемия коронавируса. Но 3 очка есть 3 очка, совершенно точно ко двору пришёлся Саломон Рондон, а скоро вернутся и временно выбывшие из строя. Так что стартовая позиция на колесе у лидера у ЦСКА очень даже неплохая.

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Не будем забывать и о «Спартаке». Да, у красно-белых хватает проблем, но феерическая победа над «Краснодаром» 6:1 может дать команде Доменико Тедеско тот самый кураж, без которого стать чемпионами невозможно. Сейчас спартаковцы в четырех очках от «Зенита». Нельзя сказать, что против «Краснодара» был идеальный матч, но нападение сыграло великолепно. Следующий тур покажет – была это разовая вспышка или команда действительно готова биться за золото.



Букмекеры уверены, что РПЛ выиграет кто-то из лидирующей тройки, потому что дальше коэффициенты становятся совсем огромными. На «Сочи» или «Динамо» можно сделать ставку с коэффициентом 100.00. Южане отстают от лидера на 5, а москвичи на 6 очков. С одной стороны – многовато, да и кадровый ресурс у этих клубов победнее, чем у лидеров. С другой – именно эти две команды на сегодня, пожалуй, показывают самый цельный футбол в лиге. Но опять же, в РПЛ всё так быстро меняется…



За 250.00 можно поставить на «Локомотив», который ударно провел рестарт сезона. Правда, нужно отметить, что команде Марко Николича немного повезло с соперниками. Разобранный «Тамбов» в Кубке, обескровленный прямо перед игрой ЦСКА, теперь «Арсенал», который в чемпионате не забивает уже несколько месяцев. Но это всё забудется, а в таблице у «железнодорожников» уже 34 очка, так что по крайней мере в еврокубковой гонке «Локо» точно участвует. На них, собственно, более менее серьезные претенденты на чемпионство, по оценке букмекеров, заканчиваются. Дальше коэффициенты начинаются от 500.00. «Рубин» и «Ростов» находятся в стадии становления команд, а «Краснодар» близок к перестройке.

Кто составит компанию «Тамбову»?

Есть интрига и в том, кто покинет РПЛ напрямую. Понятно, что одно место зарезервировано под «Тамбов», который, скорее всего, прекратит существование после окончания сезона. На вылет этого клуба даже нельзя сделать ставку, настолько все очевидно.



А вот насчёт товарища тамбовчан по несчастью есть варианты. Прямо сейчас в группе риска «Арсенал» и «Уфа», у которых по 14 очков. Чуть вольготнее чувствует себя «Ротор», у которого 18 баллов. Букмекеры считают, что меньше всего шансов остаться в РПЛ у башкирского клуба: на вылет «Уфы» коэффициент 2.00. На туляков можно поставить за 2.50, а на волгоградцев ставки принимают за 5.00.



22-й тур уже совсем скоро. В нём нас ждет дерби «Динамо» и «Спартака». «Зенит» примет «Ахмат», ЦСКА на выезде сыграет с «Арсеналом», а «Локомотив» дома — с «Сочи». Ждём матчи и следим за букмекерскими котировками. Удачных ставок!