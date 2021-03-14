А ещё — завершение тура в РПЛ, множество игр в европейском футболе и ранние матчи в НХЛ.

Смешанные эстафеты в биатлоне, «Арсенал» — «Тоттенхэм» и другие игры: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: зима ушла, март вплотную подобрался к экватору. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 14 марта.

На что ставить в футболе 14 марта

Традиционно в европейском футболе выбор огромный. Тремя матчами завершится программа 22-го тура РПЛ. Раньше остальных на поле выйдут «Урал» и «Рубин» (14:00 мск). 2,5 часа спустя придёт время «Тамбова» и «Краснодара». Худший клуб лиги против «быков», заваливших возобновление сезона. Разумеется, на нейтральном поле в Саранске.

«Тамбов» — «Краснодар». Прогноз: неужели Мусаев не справится даже с нищим аутсайдером РПЛ? «Быки» провалили возобновление сезона и сползли на девятое место в таблице Премьер-Лиги.

На десерт останется битва прямых конкурентов. «Локомотив» и «Сочи» в начале апреля сразятся в четвертьфинале Кубка России, а пока выяснят отношения в РПЛ. Гости даже идут выше в турнирной таблице, но подопечные Марко Николича сейчас хороши. Свисток арбитра раздастся в 19:00 мск.



Четыре поединка 28-го тура пройдут в АПЛ. Всё самое интересное оставлено на десерт. В 19:30 мск начнётся лондонское дерби — «Арсенал» против «Тоттенхэма». В четверг соперники синхронно выиграли первые матчи в 1/8 финала Лиги Европы. В 22:15 придёт время «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма».



В чемпионате Испании состоятся четыре встречи 27-го тура. Прежде всего стоит обратить внимание на севильское дерби — «Севилья» против «Бетиса», «Рамон Санчес Писхуан», 23:00. Между прочим, соперники входят в топ-6 Ла Лиги на данный момент. Остальные вывески выглядят попроще.

«Уфа» — «Рубин». Прогноз на матч: Слуцкий и Кварацхелия останутся в гонке за еврокубками Казанцы возобновили сезон двумя яркими победами над клубами из зоны еврокубков.

В немецкой Бундеслиге добрались до 25-го тура, в воскресенье пройдут три игры. «Байер» и «Арминия» начнут в 15:30, «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» — спустя два часа. А в 20:00 на поле выйдут «Штуттгарт» и «Хоффенхайм».



В итальянской Серии А выбор ещё шире — пять матчей 27-го тура. Рвущийся к скудетто «Интер» наведается в Турин, где сразится с «Торино» (17:00). Вернувшийся в топ-3 «Ювентус» навестит «Кальяри» (20:00). А в 22:45 начнётся гвоздь программы — битва «Милана» и «Наполи».



В чемпионате Франции пройдут сразу семь игр 29-го тура. Среди прочих «Монако» в родных стенах сразится с «Лиллем» (19:05), а «ПСЖ» на своём поле померяется силами с «Нантом» (23:00).



Также можно поставить на ряд менее рейтинговых футбольных первенств. От чемпионатов Португалии и Турции до Эредевизии и первенства Шотландии. Не забудьте про ФНЛ: 11 матчей 30-го тура лучшей лиги мира к вашим услугам.

Матчи по хоккею для ставок 14 марта

В Кубке Гагарина затишье: первый раунд завершился рекордно быстро, до второго есть несколько дней. Зато ранние матчи состоятся в НХЛ. «Миннесота Уайлд» с Кириллом Капризовым в составе постарается снова обыграть «Аризону Койотс» (21:00). В полночь начнутся ещё три поединка.



Также можно поставить на МХЛ, где тоже набирает обороты плей-офф. В воскресенье пройдут четыре игры 1/8 финала.

На что ещё ставить 14 марта

На девятом этапе Кубка мира-2020/2021 по биатлону пришло время командных гонок. Смешанная эстафета начнётся в 12:25 мск, а супермикст — в 15:45. Пока дела у сборной России в Чехии совсем не складываются.



В Формуле-1 продолжаются зимние тесты. В Единой лиге ВТБ пройдёт лишь один матч — «Нижний Новгород» против «Цмоки-Минск» (14:00). Зато в НБА есть ранние игры. «Оклахома» против «Мемфиса» (21:00), «Голден Стэйт» против «Юты» (23:00).