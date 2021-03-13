«Тамбов» — «Краснодар». Прогноз: неужели Мусаев не справится даже с нищим аутсайдером РПЛ?

14 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Краснодар». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Кранодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 31.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 10.75.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура РПЛ «Тамбов» — «Краснодар» 14 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Тамбов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.47, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.83. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.95.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Краснодар» (14.03.2021)

Российский футбол набирает обороты. С Кубком России разобрались: стадия 1/8 финала закончена, до четвертьфиналов времени ещё достаточно. Теперь ничто не станет отвлекать от родной Российской Премьер-Лиги, а там дело уже дошло до финальной трети дистанции. Впереди 22-й тур.

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Программа завершится в воскресенье, 14 марта, тремя матчами. В Саранске «Тамбов» на «Мордовия Арене» сразится с «Краснодаром», начало — в 16:30 мск. Сравнивать эти команды даже как-то неловко: абсолютно худший клуб лиги против единственного представителя России в евровесне.



Справедливости ради, старт второй части сезона подопечные Мурада Мусаева однозначно провалили. Ещё до конца февраля вылетели сразу из двух турниров, причём по делу. В Лиге Европы дважды проиграли загребскому «Динамо» (2:3 дома, 0:1 в гостях), в Кубке России не справились с «Сочи» (1:2).



В Российской Премьер-Лиге дела также складываются паршиво. Поделили очки на своём поле со скромным «Уралом» (2:2), а неделю назад потерпели унизительное поражение от «Спартака» со счётом 1:6. Да, качество поля оказалось так себе, а по игре подобного счёта гости никак не заслуживали.

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Моментов создали достаточно, при доле везения даже могли бы рассчитывать на ничью. Однако это уже детали, которые быстро забудутся. В сухом остатке — жуткий провал и девятое место в турнирной таблице РПЛ. Между прочим, отставание от замыкающего пятёрку лучших «Динамо» составляет пять очков, а финиш всё ближе.



Словом, причины слухов об отставке Мурада Мусаева с поста главного тренера понятны. Однако клуб сыграл на опережение и официально заявил, что до окончания сезона специалист сохранит работу даже в том случае, если проиграет все оставшиеся матчи. Жест красивый, но, конечно, рискованный.



Хотя ближайший соперник кажется откровенно проходным. «Тамбов» комплектовался на вторую часть сезона по принципу «по коробу поскреби, по сусеку помети». Тренерский штаб Сергея Первушина делает всё возможное, но нехватка исполнительского мастерства и сыгранности очевидна.

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«Волки» терпят поражение за поражением, хотя выглядят не так плохо. Вдобавок на этой неделе остались без Сергея Рыжикова, покинувшего команду. Без опытного голкипера пропускная способность рискует серьёзно возрасти. Пока же — 13 очков и чистое последнее место в таблице, хотя до зоны стыков всего один балл.



Увидеть тут хоть какую-то интригу сложно. Даже на фоне всех кадровых проблем гости имеют колоссальное преимущество по уровню исполнителей. Плюс злость после череды провалов и жутких 1:6 должна была накопиться. Теперь они получают отличный шанс отвести душу и повысить уверенность в собственных силах.



Букмекеры это прекрасно понимают, что видно и по коэффициентам. Даже на Ф2 (-2) дают скромнейшие 1.55, то есть аналитики ждут разгрома. В принципе, в атаке «волки» смотрятся симпатично, быстро выбегать из обороны умеют. А у «быков» с защитой по-прежнему проблемы, голы часто пропускаются из ничего.

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То есть вполне можно рассмотреть ставку «обе забьют» за дивный коэффициент 2.95. Вариант попроще — тотал больше 3 голов за 1.74. «Тамбов» стабильно пропускает по два-три мяча, мотивированный «Краснодар» вполне способен перекрыть эту планку. Тем более хозяева остались без Рыжикова.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура РПЛ «Тамбов» — «Краснодар» 14 марта 2021 года

«Тамбов» бьётся и старается, но исполнительского мастерства слишком мало. По два-три мяча аутсайдер исправно пропускает, а тут ещё и опытнейший вратарь Сергей Рыжиков ушёл. «Краснодар» будет крайне зол после 1:6 от «Спартака», то есть свои три мяча наверняка забьёт. Да и пропустить может, беды в обороне никуда не делись. Вырисовывается верх.



Ставка: тотал больше 3 голов за 1.74.