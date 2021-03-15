«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль», ЦСКА — «Химки» и другие игры 15 марта: что смотреть сегодня

А ещё — «Барселона» в погоне за мадридским «Атлетико» и ранний матч в НХЛ.

2021 год набирает обороты: зима ушла, март вплотную подобрался к экватору. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 15 марта.

На что ставить в футболе 15 марта

Традиционно в европейском футболе всё самое интересное состоялось в выходные, а понедельник — затишье перед бурей. Впрочем, несколько матчей в топ-5 европейских лиг всё же есть. Речь о командах, участвовавших в Лиге чемпионов на этой неделе.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч: атака снова подведёт Юргена Клоппа в АПЛ За семь последних игр в чемпионате Англии мерсисайдцы забили только четыре мяча.

«Ливерпуль» вышел в четвертьфинал ЛЧ, разобравшись с «РБ Лейпциг». Вот только в чемпионате Англии ситуация резко испортилась, из-за чего в следующем сезоне спокойно можно остаться без Лиги чемпионов. Подопечные Юргена Клоппа отправятся в гости к «Вулверхэмптону» в надежде исправить ситуацию, начало — в 23:00 мск.



Ещё одна игра пройдёт в испанской Примере, здесь завершается программа 27-го тура. «Барселона» в родных стенах сразится с «Уэской» (23:00). «Атлетико» вновь допустил осечку, в случае победы сине-гранатовые будут отставать от мадридцев всего на четыре очка. Мотивация запредельная, шансы побороться за титул заметно выросли.



Неплохая вывеска есть в чемпионате Бельгии, там добрались до 28-го тура. «Гент» на своём поле померится силами с «Брюгге» (22:45). Хозяева переживают непростой период, хотя пару лет назад исправно выступали в еврокубках. Зато гости возглавляют турнирную таблицу с огромным отрывом.



В чемпионате Португалии закончится 23-й тур. «Фамаликан» сразится с «Брагой» (23:15). Хозяева замыкают турнирную таблицу, зато гости удерживают вторую строчку и имеют возможность попасть в Лигу чемпионов.

Матчи по хоккею для ставок 15 марта

В Кубке Гагарина затишье: первый раунд завершился рекордно быстро, до второго есть несколько дней. Зато ранний матч состоится в НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» сразится с «Нэшвилл Предаторз», начало — в 23:00 мск.

Также можно поставить на МХЛ, где тоже набирает обороты плей-офф. В воскресенье пройдут семь игр 1/8 финала. В ВХЛ тоже плей-офф, на понедельник запланированы две четвертьфинальные встречи.

На что ещё ставить 15 марта

Прежде всего — баскетбол. В Единой лиге ВТБ состоятся два поединка, основное внимание приковано к битве ЦСКА и «Химок» (19:30 мск). Красно-синие на фоне травм заметно сбавили обороты, зато гости, напротив, время от времени начали побеждать. В 20:00 придёт время «Зенита» и «Пармы».



Кроме того, стартует мужской теннисный турнир в Дубае. Андрей Рублёв и Карен Хачанов напрямую попали во второй круг, Аслан Карацев стартует с первого раунда. Посев возглавил австриец Доминик Тим.