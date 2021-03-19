СКА — «Динамо». Прогноз на 2-й матч серии: Брагин сделает выводы, Крикунов отдаст шайбу

20 марта состоится второй матч второго раунда плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.26, а успех москвичей оценён в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» 20 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Динамо» М будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.94. Гол в первые десять минут идет за 1.90.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — «Динамо» Москва (20.03.2021)

С четвертьфиналами конференций в плей-офф КХЛ успешно разобрались, обошлось без интриги. С точки зрения статистики, это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей, зато сразу три уместились в четыре встречи. Дальше будет интереснее.

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Пришло время полуфиналов конференций. На субботу, 20 марта, запланированы два поединка, оба стартуют в 17:00 мск. В Санкт-Петербурге на льду «Ледового дворца» местный СКА снова примет столичное «Динамо» и попытается исправить положение. Стартовую встречу москвичи забрали, счёт в серии 1-0 в их пользу.



Причём тут всё по делу. Бело-голубые лишили петербуржцев пространства и всех козырей, в обороне отыграли очень строго, оттесняя атаку соперника на периметр и перекрывая опасные передачи. При этом не забывали и сами убегать в контратаки или придумывать интересные розыгрыши на чужой половине.



Так, например, пришёл первый гол. В начале 12-й минуты подопечные Владимира Крикунова остались в большинстве и продемонстрировали идеальную реализацию. Выигранное вбрасывание, перевод на защитника, мощный замах и точный выстрел Михала Чайковски. Голкипер Александр Самонов оказался бессилен.

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Во второй двадцатиминутке «армейцы» прижали «Динамо» к воротам, много атаковали позиционно, но ничего, кроме броска в штангу, придумать не смогли. Гости по-прежнему организованно действовали вторым номером и дождались второй забитой шайбы, которая получилась похожа на первую. Снова дальний бросок защитника после вбрасывания. Только уже в равных составах.



В третьем периоде главный тренер хозяев Валерий Брагин перетасовал звенья в надежде что-то изменить, но только получил третью шайбу в свои ворота. Хотя всё же за пять минут до сирены хозяева расстроили Ивана Бочарова и отыграли один гол. Сняли вратаря, но последний штурм не удался – гости забросили в пустые, поставив точку. Очень спокойно и уверенно.



Любопытно, что эта победа над СКА стала для «Динамо» пятой в нынешнем сезоне из пяти возможных. Во время «регулярки» столичный клуб выбил четыре из четырёх, причём три из них в основное время. А теперь ещё одну в плей-офф, что важно – в гостях. Многие считали москвичей фаворитами ещё перед стартом серии, а сейчас — тем более.

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Разумеется, так это петербуржцы не оставят, вряд ли кто-то захочет отправляться в Москву к такому серьёзному сопернику при 0-2 в серии. Вполне вероятно, что во втором поединке будет похожий сценарий. Бело-голубые отдадут шайбу, а «армейцы» побегут отыгрываться.



На наш взгляд, стоит ожидать от СКА яркого первого периода, вполне возможно, что клуб откроет счёт. Всё-таки в серии с минским «Динамо» он здорово проводил первые сорок минут игр, а теперь вовсе нужно побеждать. Так что проверим ставку «СКА забьёт первый гол в матче» за коэффициент 1.83. Брагин добавит подопечным баланса, да и время для работы над ошибками имелось. А вот в исход лезть не рискнём, бело-голубые произвели серьёзное впечатление.

СКА — «Динамо» М: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф КХЛ 20 марта 2021 года

СКА снова проиграл московскому «Динамо» в нынешнем сезоне, на этот раз на своем льду. Отдавать ещё одну домашнюю игру при такой статистике личных встреч было бы приговором, а потому ждем от петербуржцев резкого старта. Бело-голубые накануне показали, что прекрасно умеют действовать по счёту. Раз так, хозяевам нужно забивать первыми.



Ставка: СКА откроет счёт за 1.83.