«Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз: воспрявший Артемий Панарин уберёт с пути худший клуб НХЛ

23 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех «Баффало» идёт за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Баффало» 23 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Рейнджерс» — «Баффало» 23 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз»: прогноз и анализ матча НХЛ (22.03.2021)

На дворе весна, для любителей хоккея настало замечательное время. В КХЛ набирает обороты второй раунд Кубка Гагарина, а регулярный чемпионат НХЛ в самом разгаре. Команды успели провести примерно по 30 матчей, турнирная таблица устаканились, амбиции клубов примерно понятны.

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На вторник, 23 марта, запланированы сразу десять поединков. Пять из них стартуют в 2:00 мск. Российским любителям хоккея будет на что посмотреть. «Нью-Йорк Рейнджерс» на льду «Мэдисон Сквер Гарден» сразится с «Баффало Сэйбрз». Панарин, Бучневич и Георгиев снова в деле.

После возвращения Артемия в строй результаты стали выправляться. В пяти предыдущих встречах набрано семь очков — график вполне рабочий. Проблема лишь в том, что слишком многое было потеряно до этого. Потому даже после удачного отрезка отставание от зоны плей-офф внушительное.

У «синерубашечников» 30 очков в 30 играх, это шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. Хуже только «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз», которые изначально ни на что не претендовали. Замыкающий топ-4 «Бостон» набрал 36 баллов при двух матчах в запасе. У «Питтсбурга» 39 очков и 31 встреча.

В общем, ничего ещё не потеряно, но для этого нужно держать темп и обходиться без серий неудач. Пока получается. «Нью-Йорк» разгромил «Бостон» (4:0), стёр в порошок «Филадельфию» (9:0) и обменялся победами с «Вашингтоном» (1:2 и 3:1). Ещё было поражение от всё тех же «Флайерз» (4:5 ОТ).

Пожалуй, с «Кэпиталз» вполне бы могли рассчитывать на большее, однако в первой игре дважды забыли Александра Овечкина на «пятачке» в концовке. В остальном полёт нормальный: Панарин держит уровень, Павел Бучневич штампует очки как заведённый. Александр Георгиев в последнее время добавил, а Игорь Шестёркин уже возобновил тренировки после травмы.

Впереди «Баффало». Разумеется, это явный аутсайдер. Тем более на «Мэдисон Сквер Гарден». С одной стороны, «клинки» потерпели аж 13 поражений подряд. И лишь дважды добрались до дополнительного времени. Стабильно пропускают не меньше трёх шайб, а в большинстве случаев вынимают по пять-шесть штук.

Мечты о плей-офф быстро разбились о жестокую реальность. В то же время недавняя смена тренера на короткой дистанции способна встряхнуть коллектив: у Ральфа Крюгера явно ничего не получилось, его пост занял 53-летний Дон Гранато. На данный момент работает с приставкой «исполняющий обязанности».

Недооценивать гостей не стоит. В то же время на стороне «Рейнджерс» преимущество по уровню исполнителей, свой лёд и разность мотиваций. «Баффало» не сыграл с «Бостоном» 20 марта из-за коронавируса в составе соперника, так что времени на восстановление имел достаточно. Пожалуй, имеющихся козырей должно хватить хозяевам для трёх-четырёх шайб.

Ставка попроще — ИТБ 3 голов «Рейнджерс» за 1.73. Ставки посмелее — Ф1 (-1) за 1.98 и П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.34. Если хозяева хотят бороться за плей-офф, аутсайдеров они обязаны проходить ловко и уверенно. Ждём тут чего-то в духе 4:2 или 4:3.

«Рейнджерс» — «Баффало»: прогноз и ставка на матч НХЛ 23 марта 2021 года

«Баффало» снова оказался на дне турнирной таблицы и на днях отправил главного тренера в отставку. 13 поражений подряд, 11 из которых — в основное время. «Рейнджерс» потихоньку набирают обороты после возвращения Панарина. Если хозяева хотят цепляться за плей-офф, таких соперников они обязаны обыгрывать. «Клинки» стабильно пропускают не меньше трёх штук, Панарин и Бучневич наверняка выполнят программу-минимум.

Ставка: ИТБ 3 голов «Рейнджерс» за 1.73.