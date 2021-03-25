Даниил Медведев — Лу Яньсюнь. Прогноз: лучшему теннисисту России некуда торопиться

26 марта Даниил Медведев и Лу Яньсюнь сыграют в матче второго круга соревнований категории “Мастерс” в Майами (США). Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.01, успех Яньсюня оценён коэффициентом 15.50.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Майами Даниил Медведев — Лу Яньсюнь 26 марта 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниила Медведева и Лу Яньсюня получится упорным: ставки на тотал больше 18.0 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 18.0 гейма оценён коэффициентом 1.86. Поставить на третий сет предлагается за 3.80.

Анализ матча турнира в Майами Даниил Медведев — Лу Яньсюнь (26.03.2021)

После снятия с «Мастерса» в Майами всех представителей «Большой тройки» Даниил Медведев, который и ранее считался одним из претендентов на титул, стал ещё и первой ракеткой турнира. Стартует россиянин на соревнованиях со второго круга, где его соперником станет представитель Китайского Тайбэя Лу Яньсюнь.

СКА — «Динамо». Прогноз на 5-й матч: Брагин, Крикунов и Яшкин устроят жару в Петербурге Почти половину шайб в серии соперники забросили в третьих периодах.

Яньсюнь оказался настоящей сенсацией первого раунда Miami Open — 37-летний теннисист, являющийся 1020-й ракеткой мира, одержал первую победу на уровне ATP с 2017 года — в двух партиях он обыграл американца Сэма Куэрри — 6:3, 6:4. После успешного матча с 63-й ракеткой мира ему предстоит сразиться и со вторым номером мирового рейтинга АТР.

В последнее время китайский ветеран крайне редко выступает на профессиональном уровне — начиная с конца 2017 года он провёл всего восемь матчей, в которых потерпел шесть поражений. Проиграл он и два матча в 2021 году — Александру Вукичу на соревнованиях в Мельбурне и Райлли Опелке на Открытом чемпионате Австралии. С Куэрри, тем не менее, удалось добыть уверенную и от того ещё более сенсационную победу.

К сожалению для Лу, в матче с Медведевым у него нет практически никаких шансов. Даниил находится в близкой к идеальной форме и поочерёдно обыгрывает соперников. Любых соперников. В 2021 году у Даниила 14 побед в 16 матчах при двух завоеванных трофеях и финале Открытого чемпионата Австралии. Феноменальный старт сезона для уроженца Москвы, который и прошлый год завершил титулами парижского «Мастерса» и Итогового турнира АТР.

Хоть в чём-то игроки «Тамбова» похожи на Олича и Триппьера. Большие проблемы из ничего Ставками баловались многие звезды футбола. Но все понесли наказание.

По итогам победного для себя турнира в Марселе Даниил, наконец, сместил со второй строчки мирового рейтинга Рафаэля Надаля. Следующая цель — звание первой ракетки мира, которым обладает Новак Джокович. Отрыв серба велик, однако уже по итогам Miami Open он может существенно сократиться. В том случае, если Медведев возьмёт титул, отставание от Новака составит чуть более тысячи очков и этот гандикап видится куда более реальным для отыгрыша.

Впрочем, далеко не факт, что Даниил одержит разгромную победу в предстоящем матче. Букмекеры не оставляют Яньсюню абсолютно никаких шансов, но не исключено, что Даниил попытается постепенно втянуться в затяжные соревнования. Впереди много матчей и если появляется возможность пройти один из раундов в тренировочном режиме, отказываться от неё явно не стоит.

Уже в третьем круге Медведев может сыграть с Опелкой, который за счёт невероятной подачи способен доставить проблемы любому противнику. Нередко игры с Райлли получаются затяжными за счёт тай-брейков и сэкономить силы накануне такого матча было бы не лишним. Даже с учётом снятия большого количества топ-игроков, путь к потенциальному трофею у Даниила будет непростым.

Поветкин – Уайт: ещё одно испытание для Русского Витязя Сможет ли россиянин вновь нокаутировать соперника?

Потому не ждём от Даниила лучшего тенниса, ведь в этом нет необходимости. Разница в классе колоссальна: соперник идеально подходит для того, чтобы привыкнуть к покрытию и втянуться в ритм. Потому тут вполне может обойтись без разгрома.

Прогноз на матч турнира в Майами Даниил Медведев — Лу Яньсюнь 26 марта 2021 года

Специалисты считают, что Лу с большим трудом возьмёт у Даниила даже несколько геймов. Нужно воспользоваться такой щедростью, ведь и сам Яньсюнь в первом круге показал классный теннис, пусть и с соперником, чей уровень значительно ниже того, которым может похвастать Медведев. 5-6 геймов представителю Китайского Тайбэя взять в таком матче более чем по силе.

Ставка: победа Лу Яньсюня с форой (+6.5) за 1.90.