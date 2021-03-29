Ферстаппен может отобрать титул у Хэмилтона! В Формуле-1 снова есть интрига

Формула-1 вернулась! В минувший уик-энд прошел первый этап чемпионата мира — 2021. Победил снова «Мерседес», снова Льюис Хэмилтон. Уже приготовились зевать от скуки? Не стоит, судя по всем предсезонным тестам и первому этапу, «Ред Булл», а конкретно Макс Ферстаппен, точно готов бороться с фаворитом. Букмекеры отразили это в своих коэффициентах. Давайте изучать расклады!

Льюис – фаворит, но Макс совсем близко

Семикратный чемпион и автор множества рекордов «Формулы-1» Льюис Хэмилтон снова выиграл. Но на этот раз победа, вероятно, принесла ему куда больше удовольствия, потому что она была достигнута в настоящей конкурентной борьбе. Настоящий глоток свежего воздуха для всего чемпионата!



Более того, в течение всего уик-энда «Ред Булл», а точнее Макс Ферстаппен, был быстрее «Мерседесов». Голландец выиграл квалификацию и хорошо стартовал, сохранив лидерство, а лишила победы его только странная тактика команды. Что ж, в «Ред Булле» отвыкли от плотной конкурентной борьбы, но наверняка быстро вспомнят, как это делается.

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Пока же букмекеры максимально сблизили двух фаворитов сезона. На очередное чемпионство Хэмилтона коэффициент сейчас 1.58, а на победу Ферстаппена 2.73. Ждём продолжения борьбы в Имоле!

Кто может вмешаться?

На самом деле, практически никто. Хэмилтон и Ферстаппен сейчас немного в другой лиге, на них будут работать две лучшие команды пелотона. Разве что случится какой-то форс-мажор, вот тогда все может перевернуться. Пока же даже на их напарников коэффициенты довольно высоки. На Валттери Боттаса из «Мерседеса» коэффициент 28.00, на Серхио Переса из «Ред Булл» — 38.00. Финн проявил себя неплохим оруженосцем, но всерьез о его чемпионстве за все годы в «Мерседесе» не задумывались. Что до Переса, то у того пока что главная задача – войти в ритм и помогать Максу.



За «Мерседесом» и «Ред Булл» борьба, видимо, развернется между «Маклареном» и «Феррари». В этой четверке выше других аналитики ставят Дэна Риккардо, коэффициент на его чемпионство 71.00. За 83.00 можно поставить на Шарля Леклера или Ландо Норриса. А вот шансы Карлоса Сайнса куда ниже – коэффициент на его победу 226.00. Столько же дают на лидера «Альфа Таури» Пьера Гасли.

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Мазепин провалил дебют. Но все не так плохо

Для российских болельщиков главным пилотом в этом году станет Никита Мазепин. Поводов для радости вряд ли будет много: у «Хааса» явно самая слабая машина в чемпионате, а в команде не скрывают, что не собираются бросать все силы на доводку болида. Вот в 2022 году мы всем покажем, а пока пусть Мазепин и Мик Шумахер набираются опыта.

В общем, надежда у «Хааса» только на какие-то случайности, которые позволят набрать очки. Но букмекеры не торопятся записывать Мазепина в главные аутсайдеры. Даже несмотря на то что в Бахрейне он квалифицировался последним, а в гонке проехал ровно 3 поворота, после которых вылетел и разбил болид. Прямо сейчас на чемпионство Никиты можно поставить за 901.00. Ровно такой же коэффициент и на его напарника – Мика Шумахера. А ниже аналитики ставят пилотов «Уильямса» и «Альфы Ромео». Джордж Расселл, Николас Латифи, Антонио Джовинацци и Кими Райкконен, на победу каждого из этих гонщиков коэффициент 1000.00. Так что не всё так плохо.



Формула-1 снова в деле, до следующего Гран-при на знаменитой трассе в Имоле 3 недели. Следим за новостями и букмекерскими коэффициентами!