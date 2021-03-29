Словакия — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба в третий раз порадуют страну

30 марта состоится матч третьего тура квалификации ЧМ-2022 Словакия — Россия, группа H. Начало встречи — 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех словаков оценен экспертами в 5.00. А ставки на ничью принимаются за 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Словакия — Россия 30 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч квалификации ЧМ-2022 Словакия — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00.

Анализ и прогноз матча 3-го тура квалификации ЧМ-2022 Словакия — Россия (30.03.2021)

Март отбывает последние дни, совсем скоро вернутся клубные чемпионаты и продолжится плей-офф еврокубков. А это значит, что пришла пора завершать первое окно для сборных в 2021 году. Календарь крайне плотный, играют часто, первые два тура благополучно отгремели.

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Программа третьего тура откроется во вторник, 30 марта, сразу десятью поединками, большинство из них стартуют в 21:45 мск. Разумеется, внимание отечественных болельщиков приковано к своей национальной команде. Сборная России отправляется в город Трнава, чтобы на стадионе «Сити Арена Трнава» сыграть со Словакией.



Подопечные Станислава Черчесова задорно начали текущий отбор: после двух туров лидируют в группе H, выбив шесть максимально возможных очков. Отрыв от ближайших преследователей — Словении и Хорватии — по три пункта. Впереди ещё восемь встреч, прогнозировать исход рано, но старт выдался отличным.



В первом случае россияне гостили у скромной Мальты, которая вместе с Кипром считается главным аутсайдером группы. И победили со счетом 3:1. Правда, уверенной эту победу назвать всё же трудно. Во многих мячах откровенно начудил голкипер хозяев, а третий удалось забить лишь на 89-й минуте. Во втором тайме хозяева имели преимущество и выглядели симпатичнее.

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Двое суток спустя Россия играла со сборной Словении и выступала уже в роли принимающей стороны. Поединок прошел на стадионе «Фишт» в городе Сочи и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Дважды забил капитан Артём Дзюба, а у словаков отличился одноклубник Алексея Миранчука — Йосип Иличич.



По игре российская команда и в первый, и во второй раз смотрелась не так уверенно: с Мальтой выдали полчаса хорошей игры, со словенцами — около часа. Что важнее, при этом сумела набрать все возможные очки. Две подряд победы придадут уверенности, да и о сыгранности забывать тоже не стоит. Всё-таки игроки наверняка успели притереться друг к другу и вспомнить прошлые наработки тренера.



Тем более, предстоящий соперник показал себя не с лучшей стороны. Сборной Словакии посчастливилось открывать квалификацию ЧМ-2022 двумя матчами с аутсайдерами группы H. Однако она сперва скатала нулевую ничью с Кипром, а затем еле спаслась на своем поле от Мальты, пропустив за первый тайм два раза (2:2).

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Да и в составе у словаков не так много звездных фамилий. Выделить можно, пожалуй, центрального защитника Милана Шкриньяра, который уже успел отличиться голом и голевой передачей, да полузащитника Юрайа Куцку. Первый пылит в миланском «Интере», а второй — в «Удинезе». Есть ещё наш старый знакомый Роберт Мак, а вот Томаш Губочан с Мальтой остался на лавке.



Такую Словакию можно и нужно обыгрывать сборной России, тогда старт квалификации ЧМ-2022 можно будет считатьпрекрасным. На наш взгляд, лобовая победа наших за уверенный коэффициент 1.94 выглядит неплохо. Уж слишком скромно словаки сыграли с главными аутсайдерами группы. Теперь их не устроит даже ничья на своём поле, придётся раскрываться.



При желании также стоит рассмотреть индивидуальный тотал россиян больше 1.5 мяча за 2.08. За две последние игры вернувшийся в состав Артём Дзюба успел отдать результативный пас и трижды забить, сейчас он явно в порядке. Да и основной вратарь Словакии Мартин Дубравка находится под вопросом, что гостям только на руку.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Словакия — Россия 30 марта 2021 года

Сборная России набрала неплохой ход и выбила важные шесть очков в двух первых играх, пусть и качество футбола оставляло желать лучшего. Теперь у подопечных Станислава Черчесова есть отличная возможность одержать ещё одну победу. Сборная Словакии на старте квалификации выглядит неубедительно, ничьи с аутсайдерами тому подтверждение. Ждем триумфа от наших футболистов.



Ставка 1: победа России за 1.94.



Ставка 2: индивидуальный тотал россиян больше 1.5 мяча за 2.08.