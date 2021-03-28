Аслан Карацев — Себастьян Корда. Прогноз: удивительный россиянин покорит Майами

29 марта Аслан Карацев Себастьян Корда сыграют в матче третьего круга турнира в Майами. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом россиянина. Ставки на победу Карацева принимаются с коэффициентом 1.40, успех Корда оценён коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Майами Аслан Карацев — Себастьян Корда 29 марта 2021 года

Аналитики считают, что матч Аслан Карацев — Себастьян Корда получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.81, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 2.02. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.55.

Анализ матча турнира в Майами Аслан Карацев — Себастьян Корда (29.03.2021)

Теннисный сезон стремительно набирает обороты. Турнир в Майами не досчитался целого ряда представителей элиты, однако отечественным любителям тенниса всё равно есть на кого посмотреть. Все ведущие игроки страны добрались до США: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев продолжают борьбу.

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Карацев ворвался в топ-30 рейтинга ATP и имеет все шансы подняться выше. Дебют на “Мастерсе” прошёл успешно. Автоматически попал во второй круг, где без особых проблем разобрался с опытнейшим Михаилом Кукушкиным из Казахстана (6:4, 6:3). Понервничать пришлось только в дебюте, что вполне можно списать на адаптацию к кортам.

Аслан отдал свою подачу с 40:15 и заставил подождать обратного брейка. Постепенно добавил, активнее провёл концовку и забрал сет. Во второй партии имел заметное преимущество. Исключение составил один гейм на своей подаче, вместивший в себя двойную ошибку и несколько сорванных ударов. В остальном всё было хорошо.

Качество тенниса оказалось неплохим. Карацев, конечно, может куда лучше, но с откровенно скромным соперником в стартовых раундах большего не требовалось. Стабильно цеплялся на приёме, постоянно забирал вторую подачу Кукушкина. До четвертьфинала осталось не так далеко, но теперь должно быть тяжелее.

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В третьем круге россиянина ждёт Себастьян Корда. Это совсем молодой теннисист, который был заметен в юниорах, но не сразу заиграл на взрослом уровне. В 2020 году пошумел на “Ролан Гаррос” — пробился через квалификацию, дошёл до четвёртого круга. Там, впрочем, взял всего четыре гейма. Но соперником оказался сам Рафаэль Надаль.

В нынешнем сезоне американец продолжает планомерный подъём. Уже вошёл первую сотню рейтинга. И имеет все шансы к концу году подобраться к топ-50. 196-сантиметровый спортсмен обладает отличной подачей и действует в агрессивной манере. Не стесняется входить в корт, часто выбегает к сетке, много атакует.

Понятно, что особой стабильности у него пока нет, но в удачный день Себастьян способен на многое. Кроме того, нужно учитывать фактор своих трибун. Количество зрителей ограничено, но всё же на определённую поддержку Корда может рассчитывать. Пока в Майами он чувствует себя комфортно: не заметил Раду Албота (6:3, 6:0) и зачехлил Фабио Фоньини.

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С итальянцем пришлось играть три сета. Однако Фоньини испытывал колоссальные проблемы на подаче, совершил семь двойных ошибок и развалился в решающей партии. В итоге Корда провёл на корте 106 минут, что не так много. Он молод, находится на эмоциональном подъёме. Сил должно быть достаточно.

Похоже, на лёгкую прогулку Карацев не сможет рассчитывать. Мы бы выбирали между тоталом больше 21.5 гейма за 1.82 и Ф2 (+4.5 гейма) за 1.67. Корда здорово держит подачу, так что предпосылок для разгрома тут не видно. Свои восемь-девять геймов американец наверняка возьмёт. Хотя шансы Аслана всё же выше.

Ставки на матч турнира в Майами Аслан Карацев — Себастьян Корда 29 марта 2021 года

Карацев накануне спокойно обыграл Михаила Кукушкина, хотя позволил откровенно скромному сопернику совершить два брейка. 20-летний Корда обладает отличной подачей и играет агрессивно, да ещё и сможет рассчитывать на поддержку зрителей. Похоже, лёгкой прогулки с американцем у Аслана не будет. Возьмём победу Себастьяна с форой, без борьбы он не сдастся.

Ставка: победа Корда с форой (+4.5 гейма) за 1.67.