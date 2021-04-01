Рублёв бьётся за полуфинал в Майами и другие матчи. Что смотреть 1 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на четверг, 1 апреля.
На что ставить в футболе 1 апреля
День смеха обойдётся практически без футбола. Сборные уже отыграли, а клубы ещё не вернулись к игре после паузы. Несколько матчей в Сегунде, чемпионат Австралии, Суперлига Узбекистана и другие экзотические страны. Если хотите сделать ставку – найдёте что-то для себя обязательно, но крупных событий нет.
На что ставить в хоккее 1 апреля
В российском хоккее тоже затишье, полуфиналы Кубка Гагарина совсем скоро, но ещё не сегодня. Остаётся НХЛ, здесь в ночь на пятницу 9 матчей. Особняком стоит встреча «Айлендерс» и «Вашингтона»: Овечкин и компания против вратарской российской бригады из Нью-Йорка.
На что ещё ставить 1 апреля
На турнире в Майами сыграет Андрей Рублёв. Даниил Медведев вылетел в четвертьфинале, а вторая ракетка России сразится с американцем Себастьяном Кордой.
В баскетбольной Евролиге четыре матча, но без участия наших клубов. С точки зрения борьбы за плей-офф важны встречи «Баскония» — «Эфес» и «Бавария» — «Жальгирис». Семь матчей состоятся в НБА.
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