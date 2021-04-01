День смеха без громких спортивных событий. Но для ставки всегда можно найти матч.

Рублёв бьётся за полуфинал в Майами и другие матчи. Что смотреть 1 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на четверг, 1 апреля.

На что ставить в футболе 1 апреля

День смеха обойдётся практически без футбола. Сборные уже отыграли, а клубы ещё не вернулись к игре после паузы. Несколько матчей в Сегунде, чемпионат Австралии, Суперлига Узбекистана и другие экзотические страны. Если хотите сделать ставку – найдёте что-то для себя обязательно, но крупных событий нет.

Никитин и Окулов не пустят Брагина к Кубку Гагарина. ЦСКА сейчас просто сильнее ЦСКА и СКА встретятся в финале Западной конференции в пятый раз за шесть лет.

На что ставить в хоккее 1 апреля

В российском хоккее тоже затишье, полуфиналы Кубка Гагарина совсем скоро, но ещё не сегодня. Остаётся НХЛ, здесь в ночь на пятницу 9 матчей. Особняком стоит встреча «Айлендерс» и «Вашингтона»: Овечкин и компания против вратарской российской бригады из Нью-Йорка.

На что ещё ставить 1 апреля

На турнире в Майами сыграет Андрей Рублёв. Даниил Медведев вылетел в четвертьфинале, а вторая ракетка России сразится с американцем Себастьяном Кордой.

В баскетбольной Евролиге четыре матча, но без участия наших клубов. С точки зрения борьбы за плей-офф важны встречи «Баскония» — «Эфес» и «Бавария» — «Жальгирис». Семь матчей состоятся в НБА.