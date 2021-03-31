Никитин и Окулов не пустят Брагина к Кубку Гагарина. ЦСКА сейчас просто сильнее

До апреля остался один день. А это значит, что для любителей хоккея наступает горячее время. В НХЛ регулярный чемпионат в разгаре: Александр Овечкин штампует голы, Кирилл Капризов бьётся за награду лучшему новичку, Андрей Василевский идёт за очередной «Везиной». Всё ближе чемпионат мира, а в КХЛ скоро определится чемпион. Добрались до финалов конференций, борьбу продолжают четыре клуба.
ЦСКА — СКА: прогноз и анализ серии Кубка Гагарина — 2021
В КХЛ не просто так ведутся разговоры о введении перекрёстного плей-офф. Дело в том, что в пятый раз за последние шесть лет в финале Западной конференции сойдутся ЦСКА и СКА. Прошлый год выносим за скобки: обе стороны вышли во второй раунд и вполне могли пересечься снова, однако вмешалась пандемия и розыгрыш Кубка Гагарина не был завершён.
Вот и получается, что армейскую идиллию с 2015 года нарушили лишь однажды. В 2017 году «Локомотив» выбил москвичей во втором раунде в шести матчах, хотя в финале конференции не смог навязать борьбу санкт-петербуржцам (0-4). С тех пор — никаких сюрпризов: менялись игроки и соперники, а звание лучшего клуба Запада неизменно разыгрывалось в битве аббревиатур.
В нынешнем сезоне пути ЦСКА и СКА могли пересечься раньше. Подопечные Игоря Никитина быстро набрали темп и оторвались от конкурентов, а вот у Валерия Брагина проблем оказалось гораздо больше. По количеству набранных очков петербуржцы уступили ещё и «Локомотиву» с московским «Динамо». Выручил регламент, согласно которому лидер дивизиона автоматически попадает в топ-2. А дивизион у СКА традиционно скромный, реальной конкуренции не было.
Сезонная серия осталась за красно-синими — три победы против одной. Больше того — москвичи ни разу не проиграли в основное время. В единственном неудачном матче спаслись в концовке со счёта 1:3 (начудил Магнус Хелльберг), но хуже исполнили буллиты, до которых в плей-офф не дойдут ни при каких обстоятельствах. Переоценивать значимость тех игр не стоит, но и не упомянуть о них мы не можем.
На последнем рубеже наклёвывается шведское противостояние. Александр Шарыченков не воспользовался предоставленными шансами по ходу регулярного чемпионата и часто допускал осечки. Ларс Юханссон пропустил старт сезона, но к плей-офф набрал форму. В Кубке Гагарина опытный вратарь хорош: играет от звонка до звонка и делает это надёжно. Никаких лишних движений и причин для волнения.
У СКА плей-офф начал Александр Самонов. В первом раунде отыграл четыре поединка из пяти, однако на старте серии с московским «Динамо» получил 1:4. Дальше тренерский штаб доверился Магнусу Хелльбергу, могучий швед не подвёл. Много выручал в важные моменты, добыл четыре победы кряду. Похоже, финал конференции начнёт он.
Санкт-петербуржцы много забивали в большинстве во втором раунде, однако с ЦСКА будет гораздо тяжелее. Нейтрализовывать численное преимущество подопечные Игоря Никитина умеют на зависть. 86,1% в плей-офф (у СКА, между прочим, очень средненькие 77,4%). Да и с реализацией лишнего дела обстоят недурно — 22,2%.
Только москвичи дошли во втором раунде до седьмого матча, а потому перед финалом конференции получат совсем немного времени на восстановление. Соперник разобрался быстрее: серию с бело-голубыми закрыли в пятой игре, было это ещё 26 марта. Три бонусных дня на отдых и подготовку — всегда хорошо, особенно когда на лёд приходится выходить через день. Да ещё и на фоне высокой интенсивности.
СКА нащупал баланс по ходу серии и заслуженно прошёл динамовцев, хотя пару фактов всё же нужно учесть. Первый — травма Дмитрия Кагарлицкого, без которого ведущее звено Владимира Крикунова развалилось, а большинство заметно просело. И второй — доброта судей, решивших не выписывать «5+20» Евгению Кетову.
Эпизод произошёл в третьем периоде второго поединка. 0:0 на табло, 0-1 в пользу москвичей в серии — ситуация крайне неустойчивая. Капитан отделался малым штрафом (с ним, к слову, всё в порядке, в финале конференции готов играть). Понятно, что при длительном удалении шансов открыть счёт и повести в серии 2-0 у «Динамо» было бы куда больше. Впрочем, теперь это уже неважно.
Предыдущее столкновение команд в Кубке Гагарина состоялось в 2019 году. Разумеется, в финале конференции. И продлилось семь матчей. Во всех случаях победил тот, кто играл дома (итоговые 4-3 в пользу ЦСКА). Теперь преимущество своего льда тоже на стороне москвичей. Но кажется, что до седьмой игры тут вполне может и не дойти.
СКА лихорадит весь сезон, говорить о каком-то запасе не приходится. Тем более на фоне непонятной субординации в тренерском штабе. В стартовых раундах удавалось находить решения уже по ходу серии, вот только уровень сопротивления теперь окажется принципиально иным. Игорь Никитин лучше справился с уходом целого ряда ведущих хоккеистов благодаря той самой системности и чёткой организации хоккея.
Умение собраться и добавить в нужный момент было продемонстрировано в седьмой встрече второго раунда. При счёте 3-3 красно-синие выдали лучший матч в серии и не пропустили, а «Локомотив» так ничего толком и не показал. Есть опасение, что в полуфинале будет даже легче. Клуб из Санкт-Петербурга, разумеется, сделает всё возможное и наверняка зацепит парочку побед. У ЦСКА довольно часто случаются проблемы с лишними удалениями, а где-то вытащит Магнус Хелльберг.
Но считать это противостояние битвой равных всё же не приходится. На победу ЦСКА в серии с форой (-1.5) дают двойку. Вариант посмелее — победа ЦСКА в шести матчах, здесь коэффициент гораздо интереснее, 5.00. Пожалуй, на данный момент «Ак Барс» и даже «Авангард» выглядят мощнее и опаснее, чем СКА.
Ставка: победа ЦСКА в шести матчах за 5.00.
- 31 марта 2021
-
10:00
-
09:15
-
08:51
-
08:32
-
08:00
- 30 марта 2021
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:15
-
08:00
-
07:11
- 29 марта 2021
-
21:51
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00