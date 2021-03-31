Андрей Рублёв — Себастьян Корда. Прогноз: американец ответит за победу над Карацевым

Если Рублёв выиграет турнир в Майами, то в рейтинге ATP обойдёт самого Роджера Федерера.

1 апреля Андрей Рублёв и Себастьян Корда сыграют в четвертьфинальном матче соревнований категории «Мастерс» в Майами (США). Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Рублёва. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.26, успех американца оценён коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Майами Андрей Рублёв — Себастьян Корда 1 апреля 2021 года

Аналитики считают, что матч Андрея Рублёва и Себастьяна Корды получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.69, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.13. На третий сет можно поставить за 2.87.

Анализ матча турнира в Майами Андрей Рублёв — Себастьян Корда (01.04.2021)

Карен Хачанов и Аслан Карацев завершили борьбу, зато Андрей Рублёв и Даниил Медведев остаются в деле. Они без особого труда выиграли свои матчи четвёртого круга Miami Open. И сделали очередной шаг к тому, что до недавнего времени казалось нереальным — российский финал турнира категории «Мастерс».

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За выход в полуфинал соревнований Рублёв поспорит с американским теннисистом Себастьяном Кордой. Оппонент довольно опасный, к тому же одного россиянина в Майами он уже зачехлил. Причём на удивление быстро. Но об этом чуть позже.

Андрей пока не проиграл в Майами ни одного сета, поочерёдно расправившись с Теннисом Сандгреном, Мартоном Фучовичем и Марином Чиличем. Ни в одном из случаев россиянин не позволил соперникам добраться даже до тай-брейка, а первые два матча и вовсе завершились разгромом. Сил в запасе должно остаться достаточно.

Интересно, что Рублёв не просто обыгрывает своих соперников по Miami Open, он даже не позволяет им задуматься о брейке. За шесть сетов лишь Мартон Фучович имел один брейк-пойнт на подаче россиянина. Учитывая и отличную статистику игры Андрея на тай-брейках, о выходе в финал и даже победе на турнире уже можно говорить всерьёз. Шансы осязаемы.

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Рублёв уже давно на виду в мировом теннисе, однако в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» пробился лишь во второй раз. При этом попыток было более чем достаточно — в основных сетках соревнований категории АТР 1000 он выступал 22 раза. Прошлый полуфинал случился в 2019 году на турнире в Цинциннати. Тогда не совладал с Даниилом Медведевым, который впоследствии выиграл главный трофей.

Что касается Корды, то его путь до четвертьфинала оказался не таким простым. Удивительно, но самую крупную победу он одержал в матче, в котором считался аутсайдером — со счётом 6:3, 6:0 был обыгран Аслан Карацев, который непривычно много ошибался на фоне жары. А вот Фабио Фоньини и Диего Шварцман были обыграны в трёх партиях.

Рублёв и Корда ещё ни разу не играли друг с другом в официальных матчах, что вполне объяснимо. Американский теннисист лишь в этом сезоне зарекомендовал себя игроком с претензией на топ-30 мирового рейтинга, и большой толчок ему дала предсезонная подготовка, которую он прошёл вместе с Андре Агасси. Плоды видны невооружённым взглядом.

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Чем ближе финал турнира, тем более качественный теннис должны показывать игроки. Пока складывается ощущение, что россиянин всё ещё может прибавить, ведь пока включаться на полные обороты необходимости не возникало. А вот Корда, кажется, зашёл так далеко благодаря тому, что показывает абсолютный максимум. При этом практически каждая его победа была добыта в борьбе.

В таких условиях очередная победа россиянина со счётом 2-0 видится более чем реальной. Разница в уровне очевидна, а запас сил у россиянина никак не может быть ниже. Значит, вероятность сенсации стремится к нулю.

Ставки на матч турнира в Майами Андрей Рублёв — Себастьян Корда 1 апреля 2021 года

В этом году Андрей Рублёв одержал уже 19 побед, в 17 из них не отдал соперникам ни единой партии. Вряд ли Себастьян Корда является сейчас тем теннисистом, который готов выиграть у Рублёва партию, особенно с учётом предыдущих игр россиянина в Майами. Поставим на очередную лёгкую победу второй ракетки России.

Прогноз: победа Рублёва со счётом 2-0 за 1.69.