«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз на 2-й матч: не пришло ли время Зарипова? Казань ждёт!

5 апреля состоится второй матч полуфинала плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех омичей оценён в 3.28.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 5 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.14, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.76. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00. Гол в первые десять минут идёт за 1.99.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (05.04.2021)

Второй месяц весны вступил в законные права. Первые два раунда плей-офф КХЛ отгремели, интриг и сюрпризов было откровенно мало, а четвертьфиналы конференций вовсе получились самыми предсказуемыми за всю историю Кубка Гагарина. В борьбе остались четыре клуба, то есть лучшие из лучших.

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На Востоке второй поединок финала стартует в понедельник, 5 апреля, в 19:00 мск. На льду «Татнефть-Арены» в Казани местный «Ак Барс» снова примет омский «Авангард» и постарается вернуть должок. Счёт в серии открыли гости, одержав неожиданную победу в стартовой встрече. Тем интереснее должно быть дальше.



В первом поединке эксперты вполне логично считали фаворитом именно казанский клуб. Всё же он во время регулярного чемпионата смотрелся уверенно, за исключением ряда финальных игр. Да и в первых двух раундов не оставил шансов ни «Торпедо», ни «Салавату Юлаеву», в обеих сериях победив со счётом 4-0.



Собственно, лучший клуб Восточной конференции начал с первых минут навязывать свою игру. Итоговая статистика говорит в его пользу. Тут небольшое преимущество и по броскам в створ (30-25), и по заблокированным ударам (14-10). Даже времени в атаке хозяева провели практически на пять с половиной минут больше. На старте в самом деле действовали острее.

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Однако подопечные Боба Хартли не прозевали дебют, надёжно сыграли в обороне и в целом старались не отставать ни по скоростям, ни по самоотдаче. За что были вознаграждены голом на 12-й минуте. Кирилл Готовец подобрал отскочившую от борта шайбу и с разворота бросил в сторону ворот. Голкипер среагировать не успел.



На 34-й минуте нападающий казанцев Кирилл Петров не без доли везения сравнял счёт (после его прострела на пятак шайба угодила в защитника и срезалась в ворота). Тем самым оставил самое интересное на концовку. Зрители уже приготовились к овертайму, однако развязка наступила внезапно.



На третий период «Ак Барсу» не хватило запала. Проиграл много вбрасываний и чаще позволял создавать моменты у своих ворот. Впрочем, забить победную шайбу «Авангард» сумел лишь за 107 секунд до финальной сирены. Затем хозяева сняли вратаря и побежали отыгрываться, но получили третью шайбу уже в пустые ворота.

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Омичи выездной победой, судя по всему, задали тон всей серии. Как минимум до завершения третьей встречи они становятся хозяином положения Следующий поединок обречён получиться напряжённым, жёстким и эмоциональным. Однако стыдно команде Дмитрия Квартальнова быть не должно. Она постаралась сыграть в свой хоккей, грубых ошибок не совершала. Все три шайбы (последнюю выносим за скобки) получились курьёзными, чуть больше в равной игре повезло гостям.



Не могла не сказаться и разница в игровом тонусе. «Ак Барс» ушёл отдыхать раньше всех, после четырёх поединков второго раунда Кубка Гагарина, а «Авангард» ещё дважды рубился с магнитогорским «Металлургом». В итоге одна из сторон не выходила на лёд десять суток, а вторая — только пять.



Теперь же казанцы наверняка прибавят и постараются обеспечить себе преимущество с первых минут. Мы бы ждали от них яркого старта и хотя бы одного гола до первого перерыва, отсюда ставка — «хозяева забьют в первом периоде» за коэффициент 1.84. Статистика не против: практически треть своих шайб в текущем плей-офф клуб забил в первых двадцатиминутках.

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Вариантов у Дмитрия Квартальнова предостаточно — только Данис Зарипов со Стефаном Да Костой чего стоят. Уезжать в Балашиху при 0-2 никак нельзя, так что вариантов у хозяев нет: надо добавлять. Заводить разговор о мусорных шайбах в плей-офф ещё раз им точно не хочется.

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и ставки на 2-й матч плей-офф КХЛ 5 апреля 2021 года

«Ак Барс» уступил в первом поединке серии с «Авангардом» при равной игре и трёх курьёзных шайбах. Казанский клуб смотрелся не так плохо, но местами не хватало удачи, а отчасти сказалась нехватка игрового тонуса. Ждём от подопечных Дмитрия Квартальнова яркого старта в следующей игре. Ржавчину сбросили, прогрелись. Надо добавлять, ведь отыграться у Хартли с 0-2 будет крайне сложно.



Ставка: «Ак Барс» забьет в первом периоде за 1.84.