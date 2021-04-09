«Ростов» — «Рубин». Прогноз: Карпин и Слуцкий хороши, но мест в еврокубках всем не хватит

10 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Рубин». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.82, а успех казанцев оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Рубин» 10 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Ростов» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Рубин» Казань (10.04.2021)

Первое международное окно 2021 года благополучно завершилось, но скучать некогда. Европейские чемпионаты всё ближе и ближе к финишной прямой, а в еврокубках в самом разгаре стадия плей-офф. И куда же без родной Российской Премьер-Лиги, которая уже встречает 25-й тур. До конца сезона участникам осталось провести по шесть игр.

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Программа 25-го тура чемпионата России откроется в субботу, 10 апреля, сразу тремя поединками. В самом позднем из них на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» примет казанский «Рубин». Валерий Карпин и Леонид Слуцкий давно покинули московские гранды, но следить за их противостоянием по-прежнему интересно.



На данный момент «Ростов» и «Рубин» находятся в верхней части турнирной таблицы РПЛ и имеют плюс-минус одинаковые шансы на попадание в еврокубки. Ростовчане за 24 тура набрали 37 баллов и идут на восьмом месте. У казанцев в активе на три балла больше и шестая позиция. Отставание от четвёртой строчки совсем небольшое, надо только немного добавить.



Однако возобновление первенства после международной паузы для каждого специалиста получилось разным. Валерий Карпин принимал в Ростове-на-Дону бывшую команду — московский «Спартак» — и уступил со счётом 2:3. Соперники сыграли не лучшим образом в обороне, а в атаке чуть больше создали гости. Во втором тайме хозяева подсели и закономерно уступили.

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Клуб Леонида Слуцкого тоже играл дома: принимал «Сочи» и выиграл (1:0). Игра получилась вязкой и практически равной, на двоих оппоненты нанесли всего лишь шесть ударов в створ. Точным выстрелом отметился вышедший во втором тайме Хвича Кварацхелия. Также стоит отметить вратаря Юрия Дюпина, который совершил несколько важных сейвов.



Встреча опытных тренеров в первом круге чемпионата России проходила в Казани и завершилась победой «Ростова» со счётом 2:0. Но надо сказать, что матч тогда получился тяжёлым, напряжённым, с небольшим количеством моментов и шёл до первого забитого мяча. Победил тот, кто совершил меньше ошибок.



На наш взгляд, предстоящий поединок мало чем будет отличаться от предыдущего. У «Рубина» есть некоторые проблемы с составом. Например, всё ещё не готов Хван Им Бом, который в первом круге был одним из лидеров. К тренировкам футболист уже приступил, но пока с ограничениями.

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Зато в новом году казанцы набрали неплохую форму. Успели провести пять встреч в РПЛ и добыли четыре победы, пропустив только четыре мяча. В то время, как ростовчане хотя и сражаются, но выглядят нестабильно. У них всего лишь одна победа на шесть предыдущих игр, да и то — над скромным волгоградским «Ротором».



Скорее всего, нас и в этот раз ждёт напряжённая игра с относительно небольшим количеством моментов. А победит в ней тот, кто совершит меньше всего ошибок и сумеет дотерпеть, использовать свой шанс. Мы бы проверили ставку «обе забьют — нет» за коэффициент 1.81. Тем более она заходила в трёх из четырёх последних случаев.



Альтернативный вариант — «Рубин» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.81. Ни о каком голевом параде не может быть и речи, но казанцы выглядит несколько предпочтительнее. У ростовчан даже на своём поле проблемы, за 11 домашних игр выиграли только четыре раза. Остановить набравший ход «Рубин» будет тяжело.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ростов» — «Рубин» 10 апреля 2021 года

Нам предстоит увидеть дуэль двух известных тренеров и похожих друг на друга клубов, которые преследуют плюс-минус одинаковые цели. Едва ли тут стоит ждать голевого парада, скорее всего, встреча снова получится плотной и пойдёт до первого забитого мяча, как это было в первом круге. А победит опять тот, кто допустит меньше ошибок.



Ставка: обе забьют — нет за 1.81.