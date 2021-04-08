«Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз: с титулом всё понятно, у Гвардиолы есть дела поважнее

10 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех гостей оценён экспертами в 9.30. А ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лидс» 10 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лидс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.

Анализ и прогноз матча 31-го тура чемпионата Англии «Ман Сити» — «Лидс Юнайтед» (10.04.2021)

Украшением 31-го тура английской Премьер-лиги вполне способна стать встреча «Манчестер Сити» и «Лидс Юнайтед», которая стартует 10 апреля в 14:30 мск. Соперники проповедуют атакующий футбол, что ярко продемонстрировали в очном поединке первого круга чемпионата Англии.

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Действительно, первая игра между «Сити» и «Лидсом» получилась крайне интересной. Команды встретились в самом начале сезона, четвёртом туре. И если счёт 1:1 не убеждает в яркости поединка, то что вы ответите на 35 ударов на двоих? Действительно классный матч, после которого о силе и задоре «Лидса» заговорили с удвоенной силой.



Нельзя не отметить, что на тот момент ещё совсем новички АПЛ в лице подопечных Марсело Бьелсы даже превзошли грозного соперника во владении мячом. Пусть и совсем ненамного: 52 % на 48 %. Такое с «Сити» случается редко, ведь обычно подопечные Пепа Гвардиолы владеют мячом более 60 % от общего времени.



Феноменальную форму «Сити» просто невозможно не замечать. Проиграв в начале марта «Манчестер Юнайтед», «голубая луна» прервала серию из 21-й победы во всех турнирах. Как оказалось, в команде это не смутило никого — в следующих шести играх добыты шесть побед с общим счётом 16:3. Мощнейший ход, который преследователям просто не под силу.

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И вроде бы до ближайшего преследователя целых 14 очков, а финиш сезона совсем близко. Интрига фактически умерла, однако глубина состава и желание побеждать позволяет команде Гвардиолы поддерживать набранный ход. Казалось бы, пора успокоиться и сконцентрироваться на успехах в Лиге чемпионов, но… очередной матч АПЛ и очередная безальтернативная победа «Сити». Как это работает? Ответ на этот вопрос может дать только Гвардиола. Если, конечно, захочет.



Подопечные Марсело Бьельсы существенно сбавили обороты в феврале и начале марта, но довольно быстро разобрались и вновь стали показывать классный футбол. В трёх последних матчах одержано две победы при одном ничейном результате. Да и там дело скорее в сиде оппонента — речь про воспрявший «Челси» (0:0). Неплохой задел накануне встречи с лидером чемпионата.

К очному поединку стороны подходят практически в идеальных составах. Травмированных нет, однако гости всё же не досчитаются ключевого исполнителя центра поля. Полузащитник Джек Харрисон не сыграет по условиям арендного соглашения с манкунианским грандом. Учитывая, что 24-летний футболист в последних двух матчах сделал 1+2, а во всём сезоне у него 7 голов и 6 ассистов, такую потерю кроме как серьёзнейшей не назвать.

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Впрочем, вряд ли это остановит гостей. Они по-прежнему играют в своё удовольствие и не скованы турнирным давлением. Да и ждать максимума от фаворита не стоит: уже в среду предстоит ответная встреча Лиги чемпионов, футболисты будут держать её в голове. Потому гол «павлины» наверняка оформят.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Лидс» 10 апреля 2021 года

Сверхатакующий футбол в исполнении обеих команд гарантирует интереснейшую игру с большим количеством опасных моментов. «Сити» не смотрит в таблицу и даже имея 14-очковый отрыв от преследователей продолжает играюче разбираться с соперниками. Нельзя не отметить и фактор Лиги чемпионов. В среду предстоит ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов, в таких условиях Гвардиола может поберечь ряд ключевых футболистов, чем и должен воспользоваться «Лидс».

Ставка: обе забьют за 1.83.