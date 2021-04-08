«Химки» — «Тамбов». Прогноз: поражение от «Зенита» не выбьет Глушакова и Мирзова из колеи

10 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России «Химки» — «Тамбов». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу химчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех тамбовчан оценён экспертами в 14.00. А ставки на ничью принимаются за 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Тамбов» 10 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Химки» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.25.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата России «Химки» — «Тамбов» (10.04.2021)

Первое международное окно 2021 года благополучно завершилось, но скучать некогда. Европейские чемпионаты всё ближе и ближе к финишной прямой, а в еврокубках в самом разгаре стадия плей-офф. И куда же без родной Российской Премьер-Лиги, которая уже встречает 25-й тур. До конца сезона участникам осталось провести по шесть игр.

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Программа 25-го тура чемпионата России откроется в субботу, 10 апреля, сразу тремя поединками. В самом раннем из них на стадионе «Арена Химки» местные «Химки» примут «Тамбов». На данный момент соперники находятся в разных слоях турнирной таблицы, хотя задачи изначально ставились одинаковые — сохранение прописки в высшем дивизионе ещё на сезон.



Любопытно, что обе команды по ходу текущего розыгрыша претерпели определённые превращения. Правда, диаметрально противоположные. Химчане, например, после первой трети сменили главного тренера, что положительным образом отразилось на результатах. Игорь Черевченко поменял схему игры и подрихтовал состав.



Появились новые лидеры, которые до сих пор делают разницу в играх, помогая набирать очки. Вопрос сохранения прописки в элитном дивизионе уже не стоит. Всё же до конца сезона остаётся шесть туров, а отрыв даже от зоны стыков составляет уже 17 пунктов. Остались формальности. И тут самое время вспомнить о форме.

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В прошлом выездном матче против «Зенита» красно-чёрные потерпели первое поражение за 11 последних игр в первенстве. И, надо признать, вполне по делу: лидер попросту смотрелся мощнее. Однако в десяти поединках до этого у подмосковной команды восемь побед лишь при двух ничейных исходах. Гордиться есть чем.



А вот многострадальный «Тамбов», судя по всему, доживает свои последние месяцы. Не так давно стало известно, что руководство пока не подавало заявку на продление лицензии для участия в РПЛ и ФНЛ, а на фоне серьёзного финансового кризиса в клубе и ухода опытных футболистов вроде голкипера Сергея Рыжикова сомнений всё меньше.



Результаты в 2021 году ожидаемо не пестрят разнообразностью. Тамбовчане успели провести шесть игр, пять из которых пришлись на Российскую Премьер-Лигу, а ещё одна — на 1/8 финала Кубка России. Не набрали за это время ни одного очка и потерпели четыре поражения всухую. Забить посчастливилось дважды, один из мячей — с пенальти.

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Пенальти, к слову, был назначен и реализован в прошлой домашней встрече со столичным ЦСКА. По итогу, правда, клуб Ивицы Олича одержал волевую победу со счётом 2:1, а хозяева могли проиграть крупнее, если бы не голкипер Виталий Сычёв. Воспитанник «Локомотива» отразил пенальти и совершил массу других ключевых спасений.



Впрочем, геройства молодого вратаря не смогли помочь «волкам» набрать жизненно необходимые очки. После 24-го тура у них по-прежнему 13 баллов в активе и последнее место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от безопасной 12-й строчки составляет уже 16 пунктов, а дистанция до зоны стыковых матчей составляет четыре.



Разумеется, «Химки» на своём поле оправданно считаются букмекерами фаворитом. Дело тут и в том, что за шесть последних домашних поединков было одержано шесть побед и пропущено только три мяча, что является лучшим показателем в чемпионате России. А при таких раскладах П1 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.09 выглядит заманчиво.

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На наш взгляд, ждать слишком много забитых голов не стоит также и по той причине, что сам подмосковный клуб обычно ограничивается одним-двумя точными выстрелами за игру. Альтернативный вариант — победа хозяев с форой (-1.5) за 1.66. Скорее всего, мы увидим что-то вроде 2:0 в пользу химчан.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Химки» — «Тамбов» 10 апреля 2021 года

В прошлой игре «Химки» потерпели первое поражение за 11 последних игр в РПЛ, да и то — от лидера «Зенита». К тому же они сейчас отлично играют на своём поле. А потому бедному «Тамбову» будет невероятно трудно оказать сопротивление такому серьёзному сопернику. Ждём спокойную победу хозяев, двух мячей должно хватить.



Ставка: «Химки» победят и тотал меньше 3.5 мяча за 2.09.