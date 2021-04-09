«Бавария» на краю пропасти, а «Челси» всё ближе к победе. Кто выиграет Лигу чемпионов?

В Лиге чемпионов позади первые матчи 1/4 финала. И они внесли приличные коррективы в букмекерские расклады. Давайте разбираться, кто теперь фаворит, а кто потерял приличную часть веры букмекеров.

«Сити» котируют всё выше

Фаворит у букмекеров по-прежнему «Манчестер Сити». Аналитики предлагают на победу команды Пепа Гвардиолы коэффициент 2.20. Правда, первая, домашняя игра против дортмундской «Боруссии» сложилась для «горожан», мягко говоря, непросто. Англичане владели преимуществом, вели в счёте, но за 6 минут до конца основного времени пропустили контратаку, завершившуюся точным ударом Марко Ройса. Спас победу Фил Фоден, забивший на 90-й минуте. Но 2:1 – явно не тот счет, на который Гвардиола и компания рассчитывали. Теперь Дортмунду хватит, например, счёта 1:0 в ответной игре.



На проход немцев в полуфинал коэффициент 6.28, на «Сити» — 1.11, но в полной безопасности англичане себя чувствовать точно не могут. Кстати, любители сенсаций могут рискнуть и поставить на то, что «Боруссия» выиграет Лигу чемпионов. Коэффициент 25.00.

«Челси» под шумок обошёл почти всех

Но куда более сенсационным станет вылет «Челси» в четвертьфинале. По крайней мере, на проход «Порту» после 0:2 в домашнем матче предлагают коэффициент 15.50, а на победу «драконов» в Лиге чемпионов и вовсе 150.00. Да, команда Томаса Тухеля не оставила сопернику никаких шансов. И вряд ли что-то изменится в ответном матче, пусть он пройдет не в Англии, а в Испании.

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Вот так тихой сапой лондонцы уже вторые в букмекерских рейтингах. Поставить на их победу в Лиге чемпионов можно с коэффициентом 5.00. Конечно, можно сказать, что подопечным Тухеля повезло с «Порту» в четвертьфинале, да и в полуфинале они попали теоретически в более слабую половину, но не будем забывать, что в 1/8 финала «Челси» прошел «Атлетико». Причём победив оба раза. Так что относиться к «аристократам» нужно точно с полной серьёзностью.

«Бавария» на грани вылета

Кто бы мог подумать, что баварцы проиграют «ПСЖ» дома. Как оказалось, отсутствие Роберта Левандовски – критично для команды Ханса-Дитера Флика. Да ещё и Киллиан Мбаппе поймал кураж. В итоге домашние 2:3, и ситуация для действующего победителя Лиги чемпионов если не критическая, то очень тяжелая.



Прямо сейчас на проход «Баварии» в полуфинал коэффициент 3.20, а на французский клуб можно сделать ставку за 1.39. При этом на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов коэффициент 5.50, а на мюнхенцев 8.50. Коэффициенты достаточно высокие, но мы же помним – победитель этой пары, скорее всего, сыграет в полуфинале с «Манчестер Сити».

«Реал» сделал заявку на полуфинал

Да, «Королевский клуб» сыграл один из лучших матчей в сезоне и обыграл «Ливерпуль» 3:1 в домашнем матче. Хорошая заявка на полуфинал, но команде Юргена Клоппа не впервой отыгрываться в ответной встрече. Другой вопрос, что нынешний «Ливерпуль» доверия особого не вызывает.



Прямо сейчас букмекеры предлагают коэффициент 1.25 на то, что команда Зинедина Зидана сыграет в полуфинале. На «Ливерпуль» же коэффициент 4.21. Как видите, букмекеры не слишком верят в мерсисайдцев. Это же прослеживается и в коэффициентах на победу в турнире. Шансы «Реала» эксперты оценили коэффициентом 6.50, а на англичан можно поставить за 14.00.



Уже на следующей неделе ответные матчи. Узнаем всех полуфиналистов и изучим обновлённые букмекерские варианты. Удачных ставок!