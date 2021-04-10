«Сочи» — «Зенит». Прогноз: могучий Заболотный даст отпор Семаку и Дзюбе на «Фиште»

11 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России «Сочи» — «Зенит». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех сочинцев оценён экспертами в 6.75. А ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит» 11 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Сочи» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата России «Сочи» — «Зенит» (11.04.2021)

Первое международное окно 2021 года благополучно завершилось, но скучать некогда. Европейские чемпионаты всё ближе и ближе к финишной прямой, а в еврокубках в самом разгаре стадия плей-офф. И куда же без родной Российской Премьер-Лиги, которая добралась до 25-го тура. До конца сезона участникам осталось провести по пять-шесть игр.

«Бавария» на краю пропасти, а «Челси» всё ближе к победе. Кто выиграет Лигу чемпионов? «Ман Сити» всё выше в букмекерских рейтингах. Но есть один нюанс.

Программа 25-го тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 11 апреля, сразу четырьмя поединками. В 16:30 мск на стадионе «Фишт» «Сочи» примет санкт-петербургский «Зенит». Для сочинцев это будет вторая встреча за последние пять дней, что несомненно отразится на тонусе и уровне физической готовности.



В среду, 7 апреля, южане принимали московский «Локомотив» в четвертьфинале Кубка России и проиграли (1:3). На первых минутах смотрелись гораздо интереснее и постоянно находились около чужой штрафной площади, но перед самым перерывом позволили сопернику реализовать единственный опасный момент. А в начале второго тайма вовсе остались в меньшинстве. Фёдор Смолов решил два эпизода, третий хозяева пропустили в пустые ворота.



Участие в Кубке России завершено, а потому нужно возвращаться к РПЛ, где имеются реальные шансы зацепиться за еврокубковое место. После 24-го тура у команды Владимира Федотова в активе ровно 40 очков и седьмая строчка. Конкуренция в верхней части таблицы солидная, зато отставание от четвёрки лучших составляет всего три пункта.

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Правда, форма у «барсов» в 2021 году заметно хромает. Отсутствие главного тренера Владимира Федотова из-за проблем со здоровьем точно не помогает. После возобновления сезона успели провести семь игр: пять в чемпионате России и ещё две в Кубке страны. Трижды проиграли, трижды победили и ещё один раз сыграли вничью. К слову, две из трёх побед удалось одержать на своём поле: повержены были «Арсенал» (4:0) и «Тамбов» (5:0).



На «Фиште» у «Сочи» действительно получается гораздо лучше. В Российской Премьер-Лиге, например, клуб не проигрывает дома 18 игр кряду, одержав за это время 13 побед. Статистика мощная, дать бой «Зениту» вполне можно. Однако рассчитывать на многое всё же не стоит, петербуржцы выглядят предпочтительнее, а статистика противостояния полностью на их стороне.



Сине-бело-голубые по-прежнему лидируют в РПЛ и имеют высокие шансы на чемпионство. За шесть туров до конца в активе 51 очко. Ближайший преследователь — московский «Спартак» — отстаёт на четыре пункта и тоже набрал хорошую форму, но имеет сложный календарь. Дорога к титулу для санкт-петербуржцев открыта.

Американский миллионер проигрался на «Мартовском безумии». Рекордная ставка не сыграла Мог бы увеличить ставку в девять раз, но что-то пошло не так.

В последних трёх турах подопечные Сергея Семака одержали три победы, забив девять голов. Обыграли «Ахмат» (4:0), ЦСКА (3:2) и «Химки» (2:0). Как видно с результативностью проблем нет никаких. Единственное, что вызывает сомнения, — игра в гостях. За 11 выездов в текущем сезоне они победили всего четыре раза.



Выиграть у сочинцев шансов маловато, особенно после изматывающей игры с «Локомотивом». Но чтобы ответить голом на гол, все необходимые ресурсы, на наш взгляд, имеются. Так что проверим ставку «обе забьют» за коэффициент 1.85. Тем более что такой вариант заходил дважды в Санкт-Петербурге.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Сочи» — «Зенит» 11 апреля 2021 года

«Зенит», несомненно, выйдет на поле стадиона «Фишт» в качестве фаворита. Всё же сочинцы сейчас нестабильны, плюс провели на неделю кубковую игру и имели гораздо меньше времени на восстановление. Однако трудности у гостей возникнуть могут. «Сочи» здорово играет на своём поле, а у петербуржцев с выездами проблемы. Голы в обе стороны смотрятся недурно.



Ставка: обе забьют за 1.85.