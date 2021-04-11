СКА — ЦСКА. Прогноз на 6-й матч серии КХЛ: о голах в Санкт-Петербурге можно забыть

12 апреля состоится шестой матч полуфинала плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.67, а успех москвичей оценён в 2.50.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 12 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.39, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.52. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.76. Гол в первые десять минут идёт за 2.11.

Прогноз и анализ 6-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — ЦСКА Москва (12.04.2021)

На дворе апрель. Первые два раунда плей-офф КХЛ отгремели, сюрпризов было мало, а четвертьфиналы конференций вовсе получились самыми предсказуемыми за историю Кубка Гагарина. Финалы конференций, где остались только те команды, которые по итогам регулярки финишировали первыми и вторыми, приближаются к развязке.

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На Западе финал по привычке обернулся «армейским дерби». В понедельник, 12 апреля, на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге состоится шестой поединок серии. СКА будет принимать ЦСКА третий раз в текущем раунде турнира, хотя противостояние могло закончиться гораздо раньше.



Как победителю регулярного чемпионата, команде Игоря Никитина выпало открывать серию двумя домашними матчами. Московским болельщикам посчастливилось увидеть две прагматичные победы над принципиальным соперником. Что любопытно — обе всухую. Ларс Юханссон выручал, полевые помогали.



В отличном настроении москвичи отправились в Санкт-Петербург и одержали третью победу, теперь уже со счётом 5:2. Петербуржцы выдали мощный дебют, открыли счёт на второй минуте и ушли на первый перерыв с преимуществом. Однако из-за частых удалений во втором отрезке гости перевернули игру.

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Для выхода в финал плей-офф ЦСКА осталось сделать последний шаг, но в четвёртом поединке серии всё пошло не по плану. СКА надёжно, где-то даже по-простому, сыграл в обороне, боролся в атаке и старался ловить гостей на ошибках. Москвичи же позволяли себе частые помарки, за что и поплатились.



Противостояние вернулось в Москву, но выводы столичные армейцы так и не сделали. Пятый поединок получился ещё более напряженным, для выявления сильнейшего командам потребовалось целых шесть периодов. Ну, почти. Моменты имелись у обеих сторон, удачливее в середине третьего дополнительного отрезка оказались петербуржцы.



Подопечные Валерия Брагина снова старались действовать максимально просто и надёжно в обороне, а в чётных периодах владели инициативой благодаря ближней скамейке. В конце концов всё же наказали ЦСКА за потерю концентрации. 2-3 в серии, интрига снова жива.

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Серия снова переехала в Санкт-Петербургу, сказать наверняка можно только одно. Предстоящая игра должна получиться напряжённой, близкой и обоюдоострой. Ещё одна осечка может стать роковой для ЦСКА, а петербуржцы уже почувствовали запах крови. Хорош Василий Подколзин, другие молодые исполнители не отстают.



Впрочем, много голов не ждём, тотал меньше 4 шайбы в основное время за коэффициент 1.82 выглядит уместно. Скорее всего, в первую очередь соперники постараются сыграть надёжно в обороне: СКА продолжит делать то, что получается, а ЦСКА надо забыть две предыдущие встречи. Игорь Никитин сказал, что всё под контролем и хоккеисты успеют восстановиться. Поводов сомневаться в словах специалиста не видно.

СКА — ЦСКА: прогноз и ставка на 6-й матч плей-офф КХЛ 12 апреля 2021 года

ЦСКА подошёл к четвёртой игре вальяжно, а в пятой не смог сдержать соперника должным образом. СКА почувствовал вкус крови, разрыв в серии сократился до минимального. Много голов не ждём, москвичам нужно расхлёбывать заваренную кашу, а петербуржцы сейчас неплохо играют в обороне. Пожалуй, дело вполне может закончиться чем-то в духе 1:0 или 2:0, так что проверим низ.



Ставка: тотал меньше 4 шайбы за 1.82.